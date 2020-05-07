وبدأت أندية الدوري الإيطالي في العودة للتدريبات هذا الأسبوع بعد توقف دام ثمانية أسابيع، الفترة الأطول في أوروبا، ومع ذلك لا يوجد قرار حتى الآن بشأن موعد استئناف المباريات أو ما إذا كان الموسم يمكن استئنافه مرة أخرى.

وقال النادي عبر موقعه على الإنترنت يوم الأربعاء ”خلال الفحوصات الطبية الأولى التي أجريت على لاعبي تورينو جاءت عينة إيجابية واحدة لكوفيد-19.

”تم وضع اللاعب ،الذي لا يعاني من أي أعراض حالياً، على الفور في الحجر الصحي وسيتم مراقبة حالته باستمرار“.

ولم يذكر النادي أي تفاصيل اخرى أو اسم اللاعب.

ورغم أن رابطة الدوري أعلنت أن 20 نادياً مشاركاً في البطولة تريد استئناف الموسم لكن يبدو أن تورينو بين الأندية الأقل حماساً للعودة للمباريات.

وقال أوربانو كايرو رئيس النادي الأسبوع الماضي إن إيطاليا ينبغي بالفعل أن تفكر في الموسم المقبل.