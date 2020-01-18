وفرض أيموبيلي نفسه نجماً للمباراة بتسجيله ثلاثية في الدقائق 17 من ركلة جزاء و20 و65 من ركلة جزاء/ معززاً صدارته للائحة الهدافين برصيد 23 هدفاً، بفارق تسعة أهداف عن أقرب مطارديه نجم يوفنتوس الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو ومهاجم إنتر الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو.

وحسم لاتسيو فوزه الرابع عشر هذا الموسم في الشوط الأول حيث دك شباك ضيفه بثلاثية نظيفة، قبل أن يضيف هدفين في الشوط الثاني.

وعزّز لاتسيو موقعه في المركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 45 نقطة مشدداً الخناق على يوفنتوس المتصدر وإنتر ميلان الثاني بتقليصه الفارق إلى ثلاث نقاط عن الأول ونقطة واحدة عن الثاني، علماً بأنّ فريق العاصمة يملك مباراة مؤجلة ضد هيلاس فيرونا.

ومني سمبدوريا الذي لم يسبق له الفوز على لاتسيو في المباريات التسع الأخيرة التي جمعت بينهما في الدوري، بخسارته الحادية عشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز السادس عشر.

وبكر لاتسيو بالتسجيل وتحديداً الدقيقة السابعة عبر مهاجمه الدولي الإكوادوري فيليبي كايسيدو بتسديدة بيسراه من مسافة قريبة.

وحصل لاتسيو على ركلة جزاء في الدقيقة 17 اثر لمسة يد على المدافع نيكولا مورو فانبرى لها الاختصاصي إيموبيلي بنجاح مسجلاً الهدف الثاني.

وعزز إيموبيلي تقدمه فريق العاصمة بالهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه بعد ثلاث دقائق بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة إثر تمريرة من فرانشيسكو أتشيربي (20).

وتابع لاتسيو سيطرته في الشوط الثاني وأضاف المدافع الأنغولي كيسانغا بارتولوميو جاسينتو "باستوس" الهدف الرابع بعد ست دقائق من دخوله مكان الروماني ستيفان رادو الذي تعرض لإصابة، بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة إثر تلقيه تمريرة من البرازيلي لوكاس ليفا (54).

وحصل لاتسيو على ركلة جزاء ثانية إثر لمسة يد على المدافع الغامبي عمر كولاي تم التأكد منها باللجوء إلى تقنية المساعدة بالفيديو "في إيه آر" فانبرى لها إيموبيلي بنجاح (65).

وسجل سمبدوريا هدفه الوحيد عبر لاعب وسطه الدولي البولندي كارول لينيتي بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة (70)، قبل أن يتلقى ضربة موجعة بطرد مدافعه الألماني يوليان خابوت (74).

من جهته فاز ساسولو على تورينو 2-1، سجل للفائز جيريمي بوغا 61، ودومينيكو بيراردي 73، فيما دون هدف الخاسر الوحيد مانويل لوكاتيلي لاعب ساسولو بالخطأ في مرمى فريقه 20.

وصار رصيد ساسولو 22 نقطة في المركز 14، بينما وقف رصيد تورينو عند النقطة 27 في المركز الثامن.