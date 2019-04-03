وشهدت المباراة مشاركة هدافه الأرجنتيني ماورو إيكاردي الذي سجّل الهدف الثاني لفريق المدرب لوتشيانو سباليتي.



وغاب المهاجم البالغ من العمر 26 عاما عن صفوف الفريق منذ شباط/فبراير، بعدما سحبت شارة القيادة منه لصالح زميله حارس المرمى السلوفيني سمير هاندانوفيتش.

وشكا إيكاردي من إصابته في ركبته، وهو ما نفاه النادي، في تجاذب تزامن مع تقارير صحفية عن تعثر مفاوضات تجديد عقده والانتقادات التي وجهت من قبل زوجته ومديرة أعماله واندا نارا لإدارة النادي على شاشات التلفزة ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتعود آخر مشاركة للأرجنتيني مع فريقه لمباراة بارما (1-صفر) في التاسع من شباط/فبراير. وبعدما صام عن التهديف في مبارياته السبع الأخيرة التي سبقت استبعاده عن الفريق، نجح إيكاردي بعد الهدف الذي سجله فريقه عبر روبرتو غاليارديني (15)، في الوصول بنفسه الى الشباك ضد جنوى بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 40 من ركلة جزاء انتزعها هو من مواطنه كريستيان أوميرو الذي طرد بسبب الخطأ.

وبذلك، بلغ الأرجنتيني عتبة الهدف العاشر على الأقل في الدوري للموسم الخامس تواليا والسادس من أصل ستة خاضها حتى الآن في "سيري أ"، منذ بدايته الاحترافية عام 2012 مع سمبدوريا قبل الانتقال لانتر عام 2013 في طريقه لإحراز لقب الهداف مرتين عامي 2015 و2018 (الأخير مشاركة مع تشيرو إيموبيلي).

وبهدفين ثالث في الدقيقة 54 عبر الكرواتي إيفان بيريشيتش بعد تمريرة من إيكاردي، وثان شخصي لغاليارديني في الدقيقة 81، أكد انتر النقاط الثلاث رافعا رصيده الى 56 نقطة في المركز الثالث بفارق 4 نقاط عن جاره اللدود ميلان الرابع الذي تعثر الثلاثاء أمام أودينيزي (1-1)، و8 عن لاتسيو الذي مني بهزيمة قاتلة على يد مضيفه سبال بهدف لأندريا بيتانيا في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

معاناة روما مع رانييري مستمرة

وعلى الملعب الأولمبي، واصل روما معاناته بقيادة مدربه الجديد-القديم كلاوديو رانييري واكتفى بالتعادل مع ضيفه فيورنتينا الذي أذل نادي العاصمة 7-1 في 30 كانون الثاني/يناير الماضي في ربع نهائي مسابقة الكأس، بهدفين لنيكولو زانيولو (14) والأرجنتيني دييغو بيروتي (57)، مقابل هدفين لمواطن الأخير جيرمان بيتزيلا (12) والبرازيلي جيرسون سانتوس (51).

وانتهت مواجهة تورينو وضيفه سمبدوريا بفوز الأول 2-1 بفضل ثنائية لأندريا بيلوتي (33 و1+45)، بينما كان هدف الضيوف متأخرا عبر مانولو غابياديني (83).