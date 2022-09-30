إنزاغي يشدد على صعوبة المواجهة أمام روما September 30, 2022 22:03 1:02 دقيقة أكد الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب إنتر أنّ الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو يحتاج المزيد من الوقت كي يستعيد عافيته بشكل كلي، مشدداً على صعوبة المواجهة أمام روما هذا السبت لحساب الجولة الثامنة. مقابلات إنتر سيموني إنزاغي -آخر الفيديوهات 1:28 دقيقة تشافي يكشف عن رأيه بفكرة إقامة كأس العالم كل عامين 1:12 دقيقة الحكمة يتوّج بلقب بطولة الدوحة الدولية لكرة السلة 1:18 دقيقة مدرب مانشستر يونايتد يدافع عن ماغواير 4:39 دقيقة مارسيليا يتصدّر مؤقتاً الـ"ليغ 1" 3:02 دقيقة مواجهة مرتقبة بين إشبيلية وأتليتيكو مدريد 4:17 دقيقة بايرن ميونيخ يقسو على باير ليفركوزن 1:02 دقيقة إنزاغي يشدد على صعوبة المواجهة أمام روما 0:52 دقيقة بيولي يؤكد أنّ ميلان سجّل انطلاقة جيدة 1:02 دقيقة غوارديولا: "مواجهة مانشستر يونايتد لن تكون سهلة" 0:47 دقيقة دعوى قضائية من بييلسا ضدّ مارسيليا