ودخل "نيراتسوري" اللقاء إثر الخسارة أمام ضيفه ريال مدريد الإسباني صفر-2 في دوري الأبطال الأربعاء، جعلته قريباً جداً من الخروج من دور المجموعات للموسم الثالث توالياً.

وأصاب إنتر عصفورين بحجر واحد، فإلى منح جرعة معنوية لمدربه، التحق بوصافة ساسوولو (18 نقطة) بفارق نقطتين عن ميلان المتصدر الذي يستقبل فيورنتينا الأحد.

وافتقد ساسوولو لنجم هجومه فرانتشيسكو كابوتو لإصابة بفخذه، الفرنسي غريغوار دوفريل والسلوفاكي لوكاش هاراشلين، فيما غاب عن إنتر الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الصربي ألكسندر كولاروف، البلجيكي رادجا ناينغولان، الأوروغوياني ماتياس فيسينو وأندريا بيمونتي.

وأراح كونتي نجم الهجوم البلجيكي روميلو لوكاو قبل الدفع به في الشوط الثاني.

وسارع إنتر الباحث عن لقب أول في الدوري منذ العام 2010، إلى التسجيل بعد ضغط ومجهود من الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس الذي مرر كرة على طبق من فضة إلى التشيلي أليكسيس سانشيس، تابعها في شباك الحارس أندريا كونسيليي (4).

ووسط عدة فرص لانتر، لم يتأخر الضيوف باضافة الثاني، بعد سلسلة من الاخطاء الدفاعية انتهت في الشباك بنيران صديقة عبر الروماني فلاد كيريكيش (14).

وهذه المرة الأولى منذ اذار/مارس 2018 يسجل انتر هدفين في اول ربع ساعة في الدوري.

تأكيد التفوق

في الشوط الثاني، حسم انتر المباراة بهجمة سريعة عكسها ماتيو دارميان الى لاعب الوسط روبرتو غاليارديني الذي تابعها في الشباك هدفا ثالثا (60).

وتنفس انتر الصعداء في دوري يُعد فيه من أبرز المرشحين لإنزال يوفنتوس حامل اللقب في المواسم التسعة الماضية عن عرشه، وهو يملك راهنا اقوى هجوم في "سيري أ" مع 23 هدفا في 9 مباريات.

أتالانتا يواصل تراجعه في الدوري

وفي مباراة أخرى، لم ينجح اتالانتا باستثمار فوزه المبهر بثنائية نظيفة على ليفربول بطل الدوري الإنكليزي في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا الأربعاء في أنفيلد على الصعيد المحلي، فواصل تفريطه للنقاط بخسارته أمام ضيفه فيرونا صفر-2.

افتتح البديل البرتغالي ميغيل فيلوزو التسجيل من ركلة جزاء (62)، واضاف ماتيا زاتشاغني الهدف الثاني في الدقيقة 83.

تكريم الأسطورة

وسبق انطلاق جميع مباريات هذه المرحلة دقيقة صمت تكريما للاسطورة الارجنتيني دييغو مارادونا (60 عاما) نجم نابولي السابق الذي توفي الاربعاء بعد انتكاسة صحية، كما شهدت توقفا في الدقيقة العاشرة (في اشارة إلى رقم مارادونا) وتصفيق من الجميع في وقت تم فيه عرض صورته على الشاشات العملاقة في الملاعب كافة.

