

فرضت خبرة إنتر نفسها عندما تغلب على مضيفه أتالانتا 2-0 اليوم السبت في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من مسابقة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحافظ إنتر على المركز الثاني بعدما رفع رصيده إلى 82 نقطة بفارق أربع نقاط عن أتالانتا الثالث ولاتسيو الرابع ومتخلفاً بفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس حامل اللقب.

ووقع أمبروسيو والإنكليزي آشلي يونغ على ثنائية إنتر الحاسمة في الشوط الأول (1 و20).

وأنهى إنتر سلسلة نتائج أتالانتا المبهرة إذ لم يخسر أي مباراة في جميع المسابقات منذ 20 كانون الثاني/يناير الفائت.

وستعزّز وصافة إنتر من موقف كونتي للاستمرار على رأس الجهاد الفني للنيراتزوري بعدما خرجت بعض الأصوات التي انتقدت سياسته في سوق الانتقالات خلال الأسابيع الفائتة.

وكان قميص إنتر الجديد الذي لعب به اللقاء فأل خير على مشجعيه خاصة وأنّه كاد ينهي الموسم رابعاً في حال خسارته وفوز لاتسيو على نابولي.

وسيدخل إنتر إلى مسابقة يوروبا ليغ بأفضل طريقة ممكنة إذ سيواجه خيتافي الإسباني في الخامس من الشهر الجاري، فيما سيلاقي أتالانتا منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بمعنويات مهزوزة، وذلك في الثاني عشر من الشهر الجاري أيضاً.