واستعاد إنتر الصدارة التي انتزعها منه قبل ثلاث ساعات مطارده المباشر يوفنتوس بفوزه على سبال 2-صفر.

وسجل ستيفانو سينسي (20) والتشيلي أليكسيس سانشيز (22) وروبرتو غاليارديني (61) أهداف إنتر ميلان، والتشيكي يعقوب يانكتو (55) هدف سمبدوريا.

ووجه إنتر ميلان إنذارا إلى مضيفه برشلونة الإسباني في قمتهما المرتقبة الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك رغم غياب بعض عناصره الأساسية التي أراحها مدربه أنطونيو كونتي.



سانشيز يسجل ويطرد



وقدم إنتر ميلان عرضا هجوميا رائعا وكان بإمكانه الفوز بأكثر من الثنائية خصوصا في الشوط الأول، قبل أن تنقص صفوفه مطلع الشوط الثاني بطرد مهاجمه سانشيز (46) حيث اختل توازنه لبضع دقائق استغله سمبدوريا لتقليص الفارق لكن ليس أكثر من ذلك لأن الضيوف أعادوا الفارق إلى سابق عهده وخرجوا بالمباراة إلى بر الأمان.

وهي المرة الثانية التي يحقق فيها إنتر ستة انتصارات متتالية في بداية الموسم بعد الأولى موسم 1966-1967.

واستعاد إنتر ميلان الصدارة التي انتزعها مطارده المباشر وبطل المواسم الثماني الأخيرة يوفنتوس بتغلبه على ضيفه سبال، رافعا رصيده إلى 18 نقطة بفارق نقطتين عن فريق "السيدة العجوز" قبل قمتهما المرتقبة الأحد المقبل على ملعب "سان سيرو" في "دربي إيطاليا".

وقرر كونتي إراحة مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو ترقبا للقمة ضد برشلونة، فاستفاد سانشيز ولعب أساسيا للمرة الأولى هذا الموسم، وقدم أداء رائعا وكان نشيطا جدا مفتتحا رصيده التهديفي مع فريقه الجديد قبل أن يطرد مطلع الشوط الثاني لنيله الإنذار الثاني (47).

كما أراح كونتي قطب الدفاع الأوروغوياني المخضرم دييغو غودين وكريستيانو بيراغي ونيكولو باريلا وماتيو بوليتانو ودانيلو دامبروزيو.

ونجح سينسي في افتتاح التسجيل من تسديدة قوية من خارج المنطقة ارتطمت بظهر سانشيز عند حافة المنطقة ثم بالقائم الأيمن وعانقت الشباك (20).

وأضاف سانشيز الهدف الثاني بعد دقيقتين عندما استغل تسديدة لسينسي من خارج المنطقة فانسل خلف المدافعين وتابعها بيمناه داخل المرمى (22) مفتتحا رصيده التهديفي مع إنتر منذ انضمامه إلى صفوفه هذا الصيف على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وتلقى إنتر ضربة موجعة مطلع الشوط الثاني لنيله الإنذار الثاني بعدما لاحظ الحكم جانبالو كالفاريزي أنه الدولي التشيلي تظاهر بالسقوط داخل المنطقة للحصول على ركلة جزاء، وسيغيب بالتالي عن دربي ديطاليا.

ونجح سمبدوريا في تقليص الفارق عبر يانكتو بتسديدة زاحفة بيمناه من داخل المنطقة في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش (55).

وأعاد غاليارديني الفارق إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الثالث عندما تلقى كرة من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش داخل المنطقة فشل في السيطرة عليها فارتدت من الحارس إميل أوديرو وتهيأت أمامه مجددا فتابعها بسهولة من مسافة قريبة داخل المرمى الخالي (61).