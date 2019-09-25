واكتفى إنتر ميلان بهدف مبكر لمدافعه دانيلو دامبروزيو سجله في الدقيقة 23 كان كافيا لمواصلة العلامة الكاملة في خمس مراحل حتى الآن، فرفع رصيده إلى 15 نقطة مستعيدا الصدارة من يوفنتوس بطل المواسم الثمانية الأخيرة والذي كان انتزعها مؤقتا الثلاثاء بفوزه الصعب على مضيفه بريشيا 2-1.

وكان إنتر ميلان صاحب الأفضلية أغلب فترات المباراة وضغط بقوة على دفاع ضيوفه ونجح في افتتاح التسجيل عبر دي أمبروزيو، بضربة رأسية من مسافة قريبة اثر عرضية لكريستيانو بيراغي من الجهة اليسرى (23).

وتدخل حارس مرمى لاتسيو المقدوني توماس ستراكوشا في توقيت مناسب لإنقاذ مرماه من هدف ثان بتصديه لانفراد نيكولا باريلا، فابعد الكرة بقدمه اليمنى لترتد الى ماتيو بوليتانو الذي سددها قوية زاحفة ابعدها الحارس بقدمه اليمنى أيضا قبل ان يشتتها الدفاع (59).

وكاد لاتسيو يدرك التعادل بتسديدة "على الطائر" للأرجنتيني خواكين كوريا بين يدي الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش (62).

وكاد البديل الدولي الأرجنتيني لاوتارو ماتينيز يوجه الضربة القاضية للاتسيو في الدقيقة الأخيرة بتسديدة قوية زاحفة من داخل المنطقة بجوار القائم الأيمن.

خسارة مفاجئة لنابولي



ومني نابولي بخسارة مفاجئة أمام ضيفه كالياري بهدف وحيد سجله المهاجم الأرجنتيني لوكاس كاسترو بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية ناهيتان نانديز (87).

وزادت محن نابولي بطرد مدافعه الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي بعد دقيقة واحدة.

وهي الخسارة الثانية لنابولي هذا الموسم وجاءت بعد فوزين مستحقين على ليفربول الإنكليزي 2-صفر في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا ومضيفه فيورنتينا في الدوري المحلي، والأولى على أرضه فكلفته التراجع إلى المركز الرابع بعدما تجمد رصيده عند 9 نقاط بفارق نقطة واحدة خلف أتالانتا الذي ألحق الخسارة الأولى بروما هذا الموسم، فيما ارتقى كالياري إلى المركز الخامس برصيد 9 نقاط.

وهو الفوز الثالث لأتالانتا هذا الموسم مقابل خسارة وتعادل فرفع رصيده إلى 10 نقاط وارتقى إلى المركز الثالث مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام روما الذي تجمد رصيده عند ثماني نقاط وتراجع إلى المركز السادس.

وحقق فيورنتينا فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه سمبدوريا بهدفين للأرجنتيني جيرمان بيثيلا (31) وفيديريكو كييزا (57) مقابل هدف لفيديريكو بوناتزولي (79).

ولعب سمبدوريا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 54 اثر طرد مدافعه الكولومبي جيسون موريو.

وقاد لاعب الوسط المغربي المهدي بوربيعة فريقه بارما إلى فوز قاتل على ضيفه ساسوولو بهدف وحيد سجله في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وأهدر روبرتو إينغليزي ركلة جزاء لبارما في الدقيقة 74.

وخسر سبال أمام ليتشي بهدف لفيديريكو دي دي فرانشيسكو (17) مقابل ثلاثة أهداف لماركو مانكوسو (11 و73 من ركلتي جزاء) وماركو كالديروني (47).

وتعادل جنوى مع بولونيا صفر-صفر.

وتختتم المرحلة الخميس بلقاء تورينو مع ميلان.