وسجل للنيراتزوري الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ثنائية 5، 57، والبلجيكي روميلو لوكاكو 66.

وعزز فريق المدرب أنطونيو كونتي صدارته للترتيب محققاً النقطة رقم 53، وموسعاً الفارق عن ميلان إلى 4 نقاط.

وخاض حارس ميلان دوناروما مباراته رقم 200 في الدوري الإيطالي.

وهذه المرة الأولى التي يُلعب فيها ديربي الغضب ضمن الدوري الإيطالي والنيرازوري في المركز الأول والروسونيري في المركز الثاني منذ 24 يناير 2010.

روميلو لوكاكو أصبح أول لاعب يسجل في 5 ديربيات متتالية لمدينة ميلانو في جميع المسابقات



وحافظ إنتر على سجله خالياً من الهزائم في المراحل السبع الأخيرة (5 انتصارات مقابل تعادلين)، مستفيداً من حيويته ومستغلاً انعدام أي ضغط في المسابقات الأوروبية على جدوله.

في المقابل سقط ميلان للمباراة الثانية توالياً في الدوري بعد خسارته بهدفين نظيفين أمام سبيتسيا في المرحلة السابقة، كما عاد بتعادل مخيب أمام النجم الأحمر الصربي 2-2 في ذهاب دور الـ32 من الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، في فترة تراجع أدائه مع بداية العام الحالي حيث خسر 4 مرات إضافة الى الخروج من الكأس المحلية.

وتواجه الـ "روسونيري" مع الـ "نيراتزوري" بعد شهر من مواجهتهما في الدور ربع النهائي من الكأس المحلية، انتهت بفوز إنتر 2-1 وبعراك بين الهدافين لوكاكو والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

دفع المدربان بجميع أوراقهما الرابحة في الملعب، فأشرك كونتي الثنائي الخطر في الهجوم لوكاكو ومارتينيز ضمن خطة 3-5-2، فيما راهن مدرب ميلان ستيفانو بيولي على رأس الحربة إبراهيموفيتش بدعم من الثلاثي البلجيكي اليكسيس سالميكرز والتركي هاكان جالهان أوغلو والكرواتي أنتي ريبيتش ضمن خطة 4-2-3-1.

ثنائية لوكاكو-مارتينيز القاضية

سريعاً اظهر الثنائي لوكاكو - مارتينيز خطورته بعدما اقتحم البلجيكي منطقة الجزاء فمرر كرة أرضية عادت إليه من مدافع ميلان الدانماركي سيمون كيار، ليعيد الكرّة بنجاح هذه المرة ويرفع كرة عرضية متقنة للأرجنتيني المتربص بمفرده في المنطقة أمام الحارس، الذي سجل بدون أي صعوبة برأسه هدف السبق في مرمى الحارس جانلويجي دوناروما (5).

في الدقيقة 15 حصل ميلان على فرصته الأولى بفضل مهاجمه إبراهيموفيتش الذي حّول كرة داخل المنطقة بكعب قدمه من دون خطورة على الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش.

وكاد إنتر يضاعف النتيجة بفضل لوكاكو، إلا أنه لم يتمكن من تسديد الكرة بالشكل المطلوب لتمر بجانب المرمى (26).

وفي خضم فرص الضيوف، حاول مدافع ميلان الفرنسي تيو هرنانديز استغلال خطأ في التشتيت برأسه من اليساندرو باستوني، فانقضى من نقطة الجزاء وسيطر على الكرة بقدمه اليسرى وسدد سريعا باليمنى لتمر بالقرب من القائم الايسر (33).

ووقف دوناروما سداً منيعا أمام هدف الخلاص لإنتر والخيبة لميلان بعدما ارتمى لصدّ تسديدة للاوكراني إيفان برسيتش (36)، فيما اختبر إبراهيموفيتش الحارس هاندانوفيتش مرة جديدة ولكن هذه المرة بتسديدة "على الطاير" بقدمه اليسرى صدها السلوفاني (38).

بدأ الشوط الثاني، بمبارزة ثنائية بين هاندانوفيتش وإبراهيموفيتش حيث تصدى الحارس لفرصتين رأسيتين للـ "سلطان" في أقل من دقيقة مع اعادة طبق الأصل: تمريرة عرضية في الزاوية البعيدة على الجهة اليسرى ورأسية من مهاجم ميلان وتصدي ولا أروع من حارس إنتر (47).

وفي خضم ضغط اصحاب الارض، كانت الكلمة الاخيرة مرة جديدة للحارس هاندانوفيتش الذي صد تسديدة قوية من ساندرو تونالي داخل المنطقة (48).

ووجه مارتينيز "رصاصة الرحمة" إلى ميلان بتسجيله الهدف الثاني بعد تمريرات قصيرة خارج المنطقة بدأها المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي إلى لاعب الوسط الدنماركي كريستيان إريكسن وثم إلى برسيتش على الرواق الأيسر الذي دخل إلى المنطقة ومرر كرة أرضية انقضى عليها الأرجنتيني في الشباك (57).

وسجل المهاجم الدولي الارجنتيني هدفه الثالث عشر في 23 مباراة في الـ "سيري أ" هذا الموسم.

وأبى لوكاكو إلا أن يترك بصماته التهديفية في "الديربي" ويرد بلغة الأهداف على "إبرا" بعدما تسلم كرة في العمق وتوغل وتخلص من الإيفواري فرانك كيسييه وسدد كرة أرضية بقدمه اليسرى عجز الحارس عن صدها(66).

ورمى المدربان بآخر أوراقهما مع التبديلات، إلا أن النتيجة لم تتبدل ليعلن الحكم فوز إنتر بثلاثية نظيفة.