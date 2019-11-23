انتصر إنتر للمرة الرابعة توالياً في الدوري الإيطالي وأضاف مضيفه تورينو إلى قائمة ضحاياه بعدما تغلّب عليه 3-0 يوم السبت ضمن الأسبوع الثالث عشر من المسابقة.

وجاء فوز إنتر عقب أسبوع متوتر أثير خلاله تلقي مدربه أنطونيو كونتي لتهديدات بحسب ما نشرت وسائل إعلام إيطالية في الأيام الفائتة.

وتناوب على ثلاثية إنتر كلّ من الأرجنتيني لاوتاور مارتينيز والمدافع الهولندي دي فريج والبلجيكي روميلو لوكاكو (12 و32 و55).

ومع أنّ إنتر تابع نتائجه المميزة في المسابقة المحلية إلا أنّها المرة الأولى منذ قرابة شهرين التي يحافظ فيها على نظافة شباكه في الدوري الإيطالي.

ورفع إنتر رصيده إلى 34 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن يوفنتوس المتصدر.

وينتظر كتيبة كونتي مواجهة قوية أمام سلافيا براغ التشيكي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء القادم.



