وبعد اقصائه من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا وحتى فشله باللحاق فيمسابقة الدوري الأوروبي، يحاول المدرب أنتونيو كونتي تصحيح مساره من بوابة "سيري أ".

ورفع إنتر رصيده إلى 24 نقطة بفارق نقطتين عن ميلان المتصدر الذي يختتم المرحلة مساء باستضافة بارما.

تخلف "نيراتزوري" في نهاية الشوط الأول بتسديدة يسارية جميلة للشاب ريكاردو سوتيل (42)، لكن مع اقتراب المباراة من نهايتها، أجرى كونتي تبديلاته، فعادل أولا عبر لاعب الوسط نيكولو باريلا بيمينية طائرة رائعة (77) ثم منح البديل دانيلو دامبروزيو فريقه التقدم براسية قريبة (84)، قبل أن يقضي البلجيكي روميلو لوكاكو على آمال المضيف بمرتدة أمام المرمى الخالي (90+4)، رافعا رصيده الى 9 أهداف هذا الموسم في المركز الثاني في ترتيب الهدافين وراء السويدي زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم ميلان.







