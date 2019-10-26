ونجا فريق المدرب أنتونيو كونتي من الخسارة الثانية، بعدما كان سقط أمام يوفنتوس 1-2 الذي بقيت الصدارة بحوزته برصيد 23 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام إنتر الثاني.

سجل أنتونيو كاندريفا (23) والبلجيكي روميلو لوكاكو (51) لإنتر ميلان، والفرنسي يان كاراموه (26) والإيفواري جيرفينيو (30) لبارما.

وضع كاندريفا إنتر في المقدمة بتسجيله هدف السبق من تسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بالمدافع وغيرت مسارها نحو مرمى لويجي سيبي (23).

ولم يصبر بارما كثيراً ليرد، إذ جاء بعد ثلاث دقائق فقط، بعد مجهود فردي مهاري من لاعب إنتر السابق كاراموه خطف فيه الكرة بعد خطأ دفاعي وتقدم بالكرة متلاعبا بالمدافعين وسدد من حدود منطقة الجزاء على يمين الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش (26).

وعزز بارما النتيجة بعد نصف ساعة من صافرة البداية، من تمريرة متقنة من كاراموه إلى داخل منطقة الجزاء وصلت إلى جيرفينيو البعيد عن الرقابة فلم يجد اي صعوبة في تسديدها داخل الشباك (30).

وأضاف لوكاكو الهدف الثاني لإنتر من داخل منطقة الجزاء بعد استلامه الكرة والتفافه حول نفسه والتسديد في المرمى، لكن هذا الهدف اثار الكثير من الجدل حول ما إذا كان البلجيكي متسللا لحظة استلامه للكرة، ليعود حكم المباراة دانييلي تشيفي لتقنية المساعدة بالفيديو ويحسم الأمر باحتساب الهدف (51).

جنوى ينجح في أول اختبار

وفي مباراة أخرى نجح جنوى في أول اختبار له تحت قيادة مدربه الجديد تياغو موتا بالفوز على بريشيا 3-1.

وتسلم موتا مهامه الثلاثاء خلفا للمدرب أوريليو أندرياتسولي بعد سلسلة من الهزائم.

وفاز فريق الشمال الغربي قبل اليوم بمباراة واحدة وتعرض لخمس خسارات وتعادلين.

وسجل الكولومبي كيفين أغوديلو (66)، والإيفواري كريستيان كوامي (75)، والمقدوني غوران بانديف (79) أهداف جنوى، فيما كان بريشيبا المبادر بالتسجيل عن طريق ساندرو تونالي (34).

وهرب جنوى من المركز 19 قبل الأخير وأصبح 17 برصيد 8 نقط، فيما تراجع بريشيا إلى المركز 18 برصيد 7 نقاط.