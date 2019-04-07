ولم يستفد الـ "نيراتزوري" بشكل كامل من سقوط غريمه وملاحقه المباشر ميلان أمام حامل اللقب والمتصدر يوفنتوس 1-2 السبت، لتعزيز موقعه في المركز الثالث، على رغم أنه بات يتقدم عليه بفارق خمس نقاط.

ورفع إنتر رصيده إلى 57 نقطة، فيما تقدم أتالانتا إلى المركز الخامس تساوياً بالنقاط مع ميلان الرابع (52).

لكن الإيجابي بالنسبة إلى فريق المدرب لوتشيانو سباليتي، كان الترحيب الذي لقيه مهاجمه "المتمرد" الأرجنتيني ماورو إيكاردي، في أول مباراة يخوضها على ملعب "جيوزيبي مياتسا" بعد غيابه لأسابيع وسط تقارير عن تجاذب بين الطرفين حول مفاوضات تجديد عقده.

ورفع المشجعون لافتات كتب فيها "أهلاً وسهلاً بعودتك أيها القائد".

وفي مقابل استعادة إنتر لمهاجمه، افتقد أتالانتا هدافه الكولومبي دوفان زاباتا، ثالث ترتيب الهدافين برصيد 20 هدفاً، بسبب الإيقاف.

وفشل إنتر في ترجمة فرصه العديدة إلى أهداف، واعتقد أنه افتتح التسجيل مبكراً عبر لاعب وسطه الأوروغوياني ماتياس فيسينو، لكن الحكم ألغى الهدف بسبب حالة تسلل على ممرر الكرة دانيلو دامبروزيو (2).

وعاد فيسينو مجدداً إلى الواجهة عندما سدد كرة "ساقطة" بعيدة من خارج المنطقة بعد تمريرة رأسية من إيكاردي، كان لها الحارس المتقدم بيارلويجي غوليني بالمرصاد (8).

وخسر إنتر جهود لاعب وسطه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي خرج مصاباً، وحلّ بدلاً منه البلجيكي البلجيكي راديا ناينغولان (22).

وحصل أتلانتا على فرصة للتسجيل بداية الشوط الثاني، لكن الكرة العرضية للهولندي هانز هايتبور لم تلق أي لاعب لتحويلها داخل الشباك.

وفي مباراة أخرى، خطف لاتسيو الساعي بدوره إلى مشاركة قارية، التعادل على ملعبه من ضيفه ساسوولو 2-2 في الوقت القاتل، بفضل البوسني سيناد لوليتش (90+5).

وافتتح لاتسيو التسجيل من ركلة جزاء بعد استعانة بتقنية الفيديو لاحتساب لمسة يد في منطقة جزاء ساسوولو، سددها بنجاح تشيرو إيموبيلي (53).

وبعد أربعة دقائق، عادل للضيوف البرازيلي روجيريو أولفييرا دا سيلفا (57)، قبل أن يسجلوا الهدف الثاني في توقيت مثالي للحسم (89) عبر دومينيكو بيراردي، لكن لوليتش كانت له كلمة الفصل.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 49 نقطة في المركز السابع.