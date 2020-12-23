وقاد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والسلوفاكي ميلان سكرينيار إنتر للفوز السابع تواليا في البطولة بتسجيلهما هدفي الفريق في الدقيقتين 51 و69 تواليا، فيما جاء هدف فيرونا عن طريق الصربي إيفان إليتش (63).

ورفع إنتر رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة عن جاره اللدود ميلان المتصدر والذي أطاح بلاتسيو (3-2)، فيما تجمد رصيد فيرونا عند 20 نقطة في المركز التاسع.

تأخرت الفرصة الحقيقة الأولى في المباراة حتى الدقيقة 26 حين انفرد ماتيا زاكاني بالحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش لكن الأخير أنقذ إنتر ببسالة (26) ورد مارتينيز بمحاولة أبطل مفعولها الحارس ماركو سيلفستري (28).

وعلى الرغم من أن صاحب الأرض كان الطرف الأفضل والأكثر سيطرة وتهديدا في الشوط الأول، إلا أن الضيوف عرفوا كيفية امتصاص حماس لاعبيه واستهلاك طاقتهم قبل قلب الطاولة عليهم في الشوط الثاني بهدف إثر تمريرة عرضية من المغربي أشرف حكيمي استقبلها مارتينيز بتسديدة "على الطاير" ارتطمت بالقائم الأيمن وتحولت إلى الشباك (51).

وعلى عكس مجريات اللقاء، خطف فيرونا هدف التعادل بعد خطأ فادح مشترك بين هاندانوفيتش ومدافعه سكرينيار بعدما أفلتت الكرة من بين يدي الحارس السلوفيني لتسقط أمام زميله السلوفاكي وتمر من بين قدميه وتتحضر أمام الشاب البديل إليتش البالغ من العمر 19 عاما، فسددها في المرمى (63).

وأصلح سكرينيار خطأه بتسجيل هدف الانتصار بضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (69).

وفي بقية المباريات، لم يستفد نابولي من خسارة يوفنتوس لينفرد بالمركز الثالث فسقط متعادلا مع ضيفه تورينو بهدف لهدف ما أرجعه إلى المركز الخامس متأثرا بفوز ساسوولو على مضيفه سمبدوريا وروما على ضيفه كالياري بنتيجة واحدة 3-2، ما وضع السيدة العجوز في المركز السادس.

وتعادل أتالانتا مع مضيفه بولونيا بهدفين لمثلهما، وخسر أودينيزي أمام بينيفينتو صفر-2، وسبيتسيا أمام جنوى 1-2.