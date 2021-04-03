ووقع على هدف إنتر الوحيد البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 31، ليرتفع رصيد النيراتزوري إلى 68 نقطة، مع مباراة مؤجلة.

أما بولونيا فتوقف رصيده عند النقطة 34 في المركز 11.

وكان ضغط إنتر واضحاً منذ بداية المباراة، لكنه لم يترجم هدفاً إلا عندما ارتقى لوكاكو لعرضية من أليساندرو باستوني وقابلها برأسية تصدى لها الحارس وارتطمت بالقائم، قبل أن يتابعها البلجيكي في الشباك.

وحاول بولونيا العودة بالمباراة في أكثر من مناسبة، لكن تألق الحارس السلوفيني سمير هندنوفيتش حال دون ذلك، خصوصاً في الدقيقة 63 عندما سدد نيكولا سانسوني كرة على الطائر وكان لها بالمرصاد، لينتهي اللقاء بفوز مهم للـ"نيراتزوري".