وبهذا سيستمر العملاق السلوفيني في صفوف النيراتسوري حتى صيف ألفين وثلاثة وعشرين، وكان هاندانوفيتش البالغ سبعة وثلاثين عاماً قد انضم إلى إنتر عام ألفين واثني عشر قادما من أودينيزي، ونجح في تحقيق لقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالية.