وكشف النادي الإيطالي في بيان عبر موقعه الرسمي أن محامي النادي وأحد أعضاء الجهاز الفني أيضاً قد ثبتت إصابتهما بالفيروس مضيفاً أن جميع المدربين والفريق بأكمله سيتبعون الإجراءات المنصوص عليها في البروتوكول الصحي.

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I due Amministratori Delegati, Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta, il Direttore Sportivo Piero Ausilio, il legale del Club Angelo Capellini e un membro dello staff tecnico positivi al Covid-19



👉 https://t.co/NeVsLeSuPc#FCIM — Inter (@Inter) February 25, 2021

ويستضيف إنتر جنوى يوم الأحد المقبل، في الوقت الذي تتجه فيه مباراة تورينو مع ساسولو غدا الجمعة نحو الإلغاء بسبب تزايد حالات الإصابة بالعدوى في صفوف تورينو.