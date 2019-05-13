في المباراة الأولى على ملعب "جوسيبي مياتسا" في ميلانو، استعاد إنتر ميلان سكة الانتصارات ومعها المركز الثالث عندما تغلب على كييفو فيرونا أول الهابطين إلى الدرجة الثانية بهدفين.

وهو الفوز التاسع عشر لإنتر ميلان هذا الموسم والأول بعد 3 تعادلات متتالية والثاني في مبارياته الخمس الأخيرة التي حقق فيها فوزين فقط، فرفع رصيده إلى 66 نقطة مستعيدا المركز الثالث بفارق نقطة واحدة من أتالانتا الفائز على جنوى 2-1 السبت في افتتاح المرحلة، وبفارق 4 نقاط أمام جاريه ميلان وروما اللذين يتقاسمان المركز الخامس.

وبات إنتر ميلان بحاجة إلى فوز في مباراتيه المتبقيتين لضمان تواجده بين الأربعة الأوائل وبالتالي التواجد في المسابقة القارية الموسم المقبل، لكن مهمته لن تكون سهلة خصوصا وأنه سيلعب في ضيافة نابولي الوصيف في المرحلة المقبلة، ويستضيف إمبولي الذي يصارع من أجل البقاء في المرحلة الأخيرة.

وبالنسبة لمنافسيه أتالانتا وروما وميلان، فالأول يحل ضيفا على يوفنتوس بطل المواسم الثماني الأخيرة ويستضيف ساسوولو، والثاني يحل ضيفا على ساسوولو ويستضيف بارما، والثالث يستضيف فروزينوني ثاني الهابطين الى الدرجة الثانية، ويحل ضيفا على سبال.

وجاء هدفا إنتر عبر ماتيو بوليتانو (39)، والكرواتي إيفان بيريسيتش (86).



بولونيا يقترب من البقاء

وفي الثانية على ملعب "ريناتو دالارا" في بولونيا، انتظر صاحب الأرض الشوط الثاني لترجمة أفضليته على ضيفه، فسجل ثلاثة أهداف بواسطة ريكاردو أورسوليني (52) ولويجي سيبي بالخطأ في مرمى فريقه (59) والصربي ليانكو إيفانجيليستا فاينوفيتش (72).

وقلص روبرتو إينغليسي الفارق للضيوف الذي لعبوا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 62 لطرد مدافعهم البرتغالي برونو ألفيش لتلقيه الانذار الثاني، بتسجيله الهدف الوحيد لهم في الدقيقة 81، بيد أن مدافع بارما التشيلي فرانشيسكو سييرالتا أعاد الفارق لسابق عهده بتسجيله الهدف الرابع لأصحاب الأرض بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 85.

وهو الفوز العاشر لبولونيا هذا الموسم والثالث في مبارياته الأربع الأخيرة والأول بعد الخسارة أمام ميلان في المرحلة الماضية، فرفع رصيده إلى 40 نقطة وصعد إلى المركز الثالث عشر بفارق الأهداف أمام كالياري ونقطتين أمام بارما الذي تراجع إلى المركز الخامس عشر.

وابتعد بولونيا، قبل مرحلتين من نهاية الموسم، بفارق 5 نقاط عن إمبولي صاحب الثامن عشر الأخير المؤدي إلى الدرجة الثانية التي هبط إليها كل من كييفو فيرونا وفروزينوني.