ففي المرحلة 33 من البطولة، سجل ماتيو دارميان هدفاً غالياً في الديقة 76 من صناعة النجم المغربي أشرف حكيمي ليقود اللاعبان النيراتزوري إلى الانتصار وتعزيز الصدارة برصيد 79 نقطة.

أما فيرونا فوقف رصيده عند النقطة 41 في المركز العاشر.

وكان إنتر قد تعادل في الجولة السابقة مع سبيزيا 1-1 والتي قبلها مع نابولي بالنتيجة عينها.

ويسعى إنتر لتحقيق اللقب الذي غاب عنه منذ 11 عاماً.

وبدأ فريق المدرب أنتونيو كونتي المباراة بهجوم ضاغط، ولاحت أولى فرصه في الدقيقة الثالثة من المباراة، عندما انفرد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس بالمرمى بعدما وصلته تمريرة رأسية من البلجيكي روميلو لوكاكو من وسط الملعب، لكنه سددها بعيدة فوق المرمى.

كما كان المغربي أشرف حكيمي قادراً على التسجيل في أكثر من مناسبة، خصوصاً في الدقية 17 حينما سدد أرضية قوية من مشارف منطقة الجزاء أبعدها الحارس بصعوبة.

وسنحت فرصة لفيرونا في الدقيقة 25، لكن الحارس السلوفيني سمير هندانوفيتش كان بالمرصاد.

وانتظر إنتر حتى الدقيقة 76 لافتتاح التسجيل عن طريق البديل دارميان، بعدما توغل حكيمي ولعب كرة إلى الايطالي في الجهة اليسرى، ليتوغل الأخير بين المدافعين ويسددها في الشباك.

وأدرك فيرونا التعادل في الدقيقة 83، لكن الحكم ألغاه بعد تدخل من لاعب فيرونا على هندانوفيتش، لينهي إنتر المباراة بهدف نظيف ويخطف ثلاث نقاط ثمينة.