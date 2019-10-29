إنتر يستعيد صدارة الدوري الإيطالي مؤقتاً بفوزه على بريشيا

ووقّع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (23) والبلجيكي روميلو لوكاكو (63) هدفي إنتر في حين سجّل السلوفاكي ميلان سكرينيار (76 خطأ في مرمى فريقه) هدف بريشيا.

ورفع "نيراتزوري" رصيده إلى 25 نقطة في صدارة "سيري إي" مؤقتاً بفارق نقطتين عن يوفنتوس الذي يستقبل الأحد جنوى.

أما بريشيا فقد تجمّد رصيده عند النقطة السابعة في المركز الثامن عشر.

وهو الفوز الثامن لإنتر في الدوري المحلّي هذا الموسم مقابل تعادل وخسارة في حين تعرّض بريشيا لهزيمته السادسة مقابل انتصارين وتعادل.

وضمن نفس المرحلة حقق هيلاس فيرونا فوزا ثمينا على مضيفه بارما 1-صفر.



وسجل الصربي داركو لازوفيتش هدف المباراة في الدقيقة العاشرة.

ورفع هيلاس فيرونا رصيده إلى 12 نقطة وصعد إلى المركز الحادي عشر مؤقتاً، فيما ظلّ بارما ثامناً مؤقتاً برصيد 13 نقطة.



