استعاد إنتر ميلان الوصافة من أتالانتا وعقّد مهمة مضيفه سبال الذي يسير نحو العودة الى الدرجة الثانية بعد ثلاثة مواسم بين الكبار، وذلك بالفوز عليه برباعية نظيفة الخميس في ختام المرحلة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبعدما أهدر أربع نقاط في مرحلتين على التوالي، حقق إنتر فوزه الثاني تواليا وأنعش آماله بمحاولة إزاحة يوفنتوس عن العرش والفوز باللقب للمرة الأولى منذ الثلاثية التاريخية عام 2010 بقيادة مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو.

وقلص إنتر الفارق عن "السيدة العجوز" الى ست نقاط، بفضل تعثر الأخير أمام ساسوولو (3-3) الأربعاء.

واستعاد إنتر المركز الثاني بفارق نقطة أمام أتالانتا الفائز الثلاثاء على بريشيا 6-2، وذلك قبل أن ينتقل الأحد الى العاصمة لمواجهة روما الخامس الذي ينافس على المشاركة في "يوروبا ليغ" بعدما فقد الأمل منطقيا في خوض دوري الأبطال بسبب تخلفه عن جاره لاتسيو الرابع بفارق 12 نقطة قبل خمس مراحل على ختام الموسم.

وبعدما أنهى الشوط الأول متقدما بهدف وحيد في مرمى متذيل الترتيب سجله أنتونيو كاندريفا (37)، كشر فريق المدرب أنتونيو كونتي عن أنيابه في الشوط الثاني وضرب بثلاثية كريستيانو بيراغي (55) والتشيلي أليكسيس سانشيز (60) وروبرتو غاليارديني (74)، ليجعل مضيفه على بعد 11 نقطة من منطقة الأمان.

وبقي جنوى مهددا بالهبوط الى الدرجة الثانية للمرة الأولى منذ عام 2006، وذلك بخسارته القاسية أمام مضيفه تورينو صفر-3.

ودخل جنوى اللقاء الذي جمعه بأحد منافسيه على البقاء، على خلفية انتصار أول منذ استئناف الموسم بعد توقف لثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد (2-صفر على سبال)، إلا أنه سرعان ما انتكس مجددا ليبقى على بعد نقطة فقط من منطقة الهبوط.

ويدين تورينو بتأكيده تفوقه على جنوى في ملعبه حيث لم يفز الأخير منذ أيار/مايو 2009، وبفوزه الحادي عشر الذي صعد به الى المركز الخامس عشر بفارق 8 نقاط عن أول مراكز الهبوط، الى البرازيلي جيلسون بريمر (32) والصربي ساسا لوكيتش (76) وأندريا بيلوتي (90) مسجلي الأهداف الثلاثة.