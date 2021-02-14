وسجل كل من البلجيكي روميلو لوكاكو (22 من ركلة جزاء و45) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (64) ثلاثية فريق المدرب أنطونيو كونتي في المقابل دوّن الأرجنتيني غونزالو إسكالانتي هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 61.

وبعد خروجه من نصف نهائي الكأس في منتصف الأسبوع على يد خصمه اللدود الآخر يوفنتوس بالتعادل معه اياباً في تورينو من دون أهداف (خسر ذهاباً 1-2 في ملعبه)، وجد فريق المدرب أنتونيو كونتي نفسه الأحد أمام فرصة التربع على الصدارة بعد الخسارة التي مُني بها ميلان السبت أمام سبيتسيا صفر-2.

واستغل "نيراتزوري" الفرصة على أكمل وجه رغم مواجهته فريقاً قادماً من ستة انتصارات متتالية، ورفع رصيده إلى 50 نقطة في الصدارة بفارق نقطة أمام ميلان، مبتعداً في الوقت ذاته عن يوفنتوس حامل اللقب بفارق 8 نقاط بعد خسارة الأخير أمام نابولي صفر-1 السبت أيضاً.

وبعد بداية حذرة من الفريقين ومحاولات خجولة على المرميين باستثناء واحدة لإنتر عبر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي مرت محاولته بجانب القائم الأيسر، خلق الأخير الفارق حين انتزع ركلة جزاء من الهولندي ويسلي هويدت خلال توجهه للانفراد بالحارس الإسباني بيبي رينا، وانبرى لها لوكاكو بنجاح (22).

وضغط لاتسيو بعد الهدف بحثاً عن التعادل لكنه عجز عن تهديد مرمى الحارس السلوفيني سمير هاندانوفيتش الذي بات ثاني لاعب أجنبي يبلغ 500 مباراة في الدوري الايطالي بعد الأرجنتيني خافيير زانيتي وخامس حارس مرمى يبلغ 500 مباراة في الدوري الايطالي وأول حارس أجنبي يحقق هذا الإنجاز.

ووسط اندفاع لاعبي لاتسيو، كاد إنتر يخطف الهدف الثاني حين مرر مارتينيز كرة طويلة وصلت إلى الكرواتي إيفان بيريسيتش الذي عكسها عرضية للوكاكو، فأطلقها الأخيرة قوية لكن رينا كان له بالمرصاد (43).

وعندما كان الشوط الأول يلفظ أنفاسه الأخيرة، سجل إنتر هدفه الثاني عبر لوكاكو الذي وجد نفسه أمام المرمى بعدما ارتدت الكرة إليه من لاعب لاتسيو مانويل لاتزاري، فسددها في الشباك (45).

ورفع الحكم المساعد راية التسلل، لكن الاستعانة بحكم الفيديو المساعد "VAR" أظهرت صحة الهدف لأن البلجيكي لم يكن متسللاً والكرة وصلت إليه أصلاً من لاعب لاتسيو لحظة اعتراضه تقدم الكرواتي ماريو بروزوفيتش، ليرفع لوكاكو بذلك رصيده إلى 16 هدفا ويتشارك صدارة ترتيب الهدافين مع نجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي الشوط الثاني، سعى رجال المدرب سيموني إينزاغي جاهدين للعودة إلى المباراة ونجحوا في تحقيق مبتغاهم من ركلة حرة نفذها الصربي سيرغي ميلينكوفيش سافيتش وتحولت من زميله الأرجنتيني البديل إيسكالانتي وخدعت الحارس هاندانوفيتش (61).

لكن إنتر أحبط عزيمة ضيفه حين خطف الهدف الثالث من هجمة مرتدة بدأت من منطقة جزائه عبر بروزوفيتش ثم وصلت الكرة إلى لوكاكو الذي تقدم بها لمسافة طويلة قبل أن يعكسها على طبق من فضة لمارتينيز الذي أودعها الشباك (64)، مسجلاً هدفه الحادي عشر في الدوري حتى الآن.