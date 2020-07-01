وسجّل الإنكليزي أشلي يونغ (5) والتشيلي أليكسيس سانشيز (20 من ركلة جزاء) ودانيلو دي أمبروسيو (45) وروبرتو غاليارديني (52) والدنماركي كريستيان Yريكسن (83) وأنتونيو كاندريفا (88) الأهداف.



وهو الفوز الثالث لإنتر في أربع مباريات منذ استئناف المنافسات التي كانت معلقة بسبب فيروس كورونا المستجد، مقابل تعادل واحد، ليعزز موقعه في المركز الثالث برصيد 64 نقطة، معيداً الفارق إلى أربع نقاط بينه وبين لاتسيو الثاني، وثماني نقاط بينه وبين يوفنتوس المتصدر حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية.



وكان لاتسيو ويوفنتوس حققا فوزين خارج القواعد الثلاثاء في افتتاح المرحلة، الأول على مضيفه تورينو 2-1، والثاني على مضيفه جنوى 3-1.



وأكد الـ"نيراتسوري" تشبثه بأمل المنافسة على اللقب فيما تراجع بريشيا إلى المركز العشرين الأخير بعدما تجمد رصيده عند 18 نقطة.



وخاض إنتر المباراة بتشكيلة مغايرة عن تلك التي فازت بصعوبة على المضيف بارما (2-1)، حيث أجرى المدرب أنتونيو كونتي خمسة تعديلات عليها أبرزها إبقاؤه على كاندريفا والدولي البلجيكي روميلو لوكاكو على مقاعد البدلاء.



وسيطر إنتر على مجريات اللقاء، ونجح يونغ، القادم من مانشستر يونايتد، بافتتاح التسجيل سريعا من تسديدة "على الطاير" بيمناه من داخل المنطقة (5).



وضاعف سانشيز، القادم أيضاً من فريق "الشياطين الحمر" لكن على سبيل الإعارة، النتيجة بتسجيله الهدف الثاني من ركلة جزاء إثر إعاقة الدولي النيجيري فيكتور موزيس داخل المنطقة، سددها زاحفة على يمين الحارس (20).



وأنهى دي أمبروسيو الشوط الأول بتسجيل الهدف الثالث لفريقه من ضربة رأسية في الزاوية العكسية للحارس الفنلندي الفنلندي جيسي يورونين (45).



وحافظ إنتر على أفضليته في الشوط الثاني وعزز تقدمه بهدف رابع عبر رأسية لغاليارديني الذي استغل تمريرة عرضية لسانشيز (52).



وأضاف البديل إريسكن الخامس بعد متابعته كرة مرتدة من الحارس على دفعتين، إثر تسديدة زميله البديل الاخر لوكاكو (83).



واختتم البديل الآخر كاندريفا المهرجان التهديفي بتسديدة يسارية من على مشارف المنطقة (88).

وأنقذ لاعب سبال فرانشيسكو فيكاري منافسه وضيفه ميلان من الخسارة عندما سجل هدف التعادل 2-2 بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 90+4.

وكان ميلان متأخراً 2-0 حتى الدقيقة 79، بعد أن سجل لأصحاب الأرض ماتيا فالوتي 13 وسيرجيو فلوكاري 30، ولكن طرد ماركو داليساندرو من سبال سهل المهمة أمام الضيوف فسجل لهم الهدف الأول البرتغالي رفائيل لياو قبل أن يضيف فيكاري التعادل.

وصار رصيد سبال 19 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، أما ميلان ففي المركز السابع بـ43 نقطة.

من جهته فاز ساسولو على مستضيه فيورنتينا، 3-1، وسامبدوريا على ليتشي 2-1، وهيلاس فيرونا على بارما 3-2.

وفي مباراة ثانية، تعادل بولونيا مع ضيفه كالياري 1-1.