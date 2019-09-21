فراس بن أحمد

وسجل كل من الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (50) والبلجيكي روميلو لوكاكو (78) هدفي الانتر.

وحافظ انتر على صدارة الدوري برصيد 12 نقطة فيما يحتل ميلان المركز التاسع مؤقتاً برصيد 6 نقاط.



مباراة ميلان وإنتر - التفاصيل والأهداف

ميلان - انتر | نهاية المباراة بفوز الانتر على ميلان 2-صفر

دق 92: ميلان - انتر | كاندريفا لم يكن موفقاً في تسجيل الهدف الثالث

دق 86: ميلان - انتر | تيو هرنانديز يتسرب ويسدد لكن الحارس سمير هاندانوفيتش كان بالمرصاد لابعاد الكرة

دق 80: ميلان - انتر | تصويبة بوليتانو الرائعة تجد العارضة

دق 78: ميلان - انتر | لوكاكو يدوّن الهدف الثاني لفريق الـ"نيراتزوري" (2-صفر).

دق 50: ميلان - انتر | الحكم دانييلي دوفيري يعود للـVAR، حتى يعلن تقدم الإنتر بهدف الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش (1-صفر).

ميلان - انتر | عودة المباراة في شوطها الثاني

ميلان - انتر | نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

دق37: ميلان - انتر | الحكم يستند لتقنية المساعدة بالفيديو الـVAR ليقر بعدم شرعية هدف إنتر

دق21: ميلان - انتر | كرة دانيلو دامبروزيو تجد القائم

دق18: ميلان - انتر | البلجيكي لوكاكو اقترب من افتتاح التسجيل

دق11: ميلان - انتر | لوتارو اقترب من خطف الكرة من الحارس دوناروما: فرصة خطيرة لفريق انتر

ميلان - انتر | بداية مباراة ديربي "ديلا مادونينا" على أرضية ملعب سان سيرو

التشكيلة الأساسية للفريقين في ديربي ميلانو

غرفة ملابس فريق انتر

غرفة ملابس نادي ميلان