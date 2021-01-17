وافتتح التشيلي أرتورو فيدال التسجيل لإنتر في الدقيقة الثانية عشرة ثم أضاف نيكولو باريلا الهدف الثاني في الدقيقة 52.

ورفع إنتر رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثاني بالتساوي في عدد النقاط مع ميلان المتصدر، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند 33 نقطة في المركز الخامس، بعد ان تكبد حامل اللقب خسارته الثانية هذا الموسم وكانت الأولى أمام فيورنتينا (0-3) في الأسبوع الرابع عشر من عمر البطولة.

وهذا هو الفوز الأول لإنتر على يوفنتوس في آخر ثماني مباريات بينهما منذ عام 2016.

تفاصيل اللقاء

وقدم يوفنتوس أسوأ مباراة له منذ بداية الموسم الحالي، وبدا إنتر أفضل نسبياً مع بداية المباراة بهجوم ضاغط، أسفر عن الفرصة الأولى من ركلة حرة على مشارف منطقة الجزاء، سددها الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش إلى جوار المرمى (7).

وألغى حكم المباراة دانييلي دوفيري هدفاً لبوفنتوس بسبب تسلل للدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو (10).

وسرعان ما رد إنتر بهدف مستحق عن طريق لاعب وسطه السابق فيدال الذي حول برأسه كرة عرضية من باريلا في الشباك (13).

وكاد فيدال يضاعف النتيجة بعد عرضية أرضية من المغربي أشرف حكيمي مرت من الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس ووصلت إلى التشيلي الذي سددها بيسراه فوق العارضة (15).

ولاحت فرصة أخرى لإنتر حينما سدد البلجيكي روميلو لوكاكو كرة قوية بيسراه قوية تصدى لها الحارس الدولي البولندي فويتشيخ تشيشني، فارتدت إلى مارتينيس الذي سددها بعيداً والمرمى مشرع أمامه (22).

واستغل إنتر تذبذب مستوى يوفنتوس لفرض سيطرته التامة، وهدد مرمى السيدة العجوز مرة عن طريق مارتينيس بانفراد سدد على إثره إلى جوار القائم الأيسر (33)، وأخرى عن طريق لوكاكو بتسديدة تصدى لها تشيشني.

وتابع إنتر سيطرته على المجريات في الشوط الثاني، ونجح في التعزيز بعد سبع دقائق من انطلاقه عندما مرر أليساندرو باستوني كرة بينية على طبق من ذهب من خلف منتصف الملعب إلى باريلا المنطلق بين قطبي الدفاع جورجيو كييليني وليوناردو بونوتشي فتوغل داخل المنطقة وسددها قوية بيسراه في سقف المرمى (52).

وأهدر لوتارو مارتينيز فرصة إضافة الهدف الثالث من تسديدة قوية مرت إلى جواء المرمى (73)، فيما تألق قائد إنتر حارس المرمى الدولي السلوفيني سمير هاندانوفيتش في التصدي لتسديدة قوية لفيديريكو كييزا من مسافة قريبة قبل ان يشتتها الدفاع (87).