وحسم فريق المدرب أنتونيو كونتي الأمور لصالحه في المرحلة الماضية بعد فوزه خارج الديار على كروتوني 2-صفر السبت الماضي وتعثر أتالانتا أمام ساسوولو 1-1 في اليوم التالي.

وبسبب هامشية المباراة، قرر كونتي أن يمنح هدافه البلجيكي روميلو لوكاكو فرصة لالتقاط أنفاسه وأبقاه على مقاعد البدلاء، مانحاً الفرصة للتشيلي أليكسيس سانشيز للعب أساسياً وكان موفقاً في قراره إذ سجل الأخير ثنائية (26 و36) وروبرتو غاليارديني الهدف الأول (4)، لينتهي الشوط الأول لصالح "نيراتزوري" بنتيجة 3-1 بعدما سجل السنغالي كيتا بالدي الفارق للضيوف (35).

وواصل إنتر اندفاعه في الشوط الثاني وأضاف هدفين آخرين عبر البديل أندريا بينامونتي (62) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (70 من ركلة جزاء) الذي رفع رصيده إلى 16 هدفاً في الدوري هذا الموسم قبل أن يترك أرضية الملعب.





