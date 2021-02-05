نجح إنتر في العودة إلى سكة الانتصارات سريعاً بفوزه على مضيفه فيورنتينا 2-0 يوم الجمعة ضمن الأسبوع الواحد والعشرين من مسابقة الدوري الإيطالي.

وافتتح باريلا التسجيل لصالح الضيوف بعد قرابة نصف ساعة على الانطلاق مستفيداً من تمريرة زميله التشيلي أليكسيس سانشيز قبل أن يضيف الكرواتي بيريسيتش هدف تأمين الفوز بصناعة من المغربي أشرف حكيمي (52).

وعاد إنتر إلى سكة الانتصارات سريعاً بعد سقوطه امام يوفنتوس 2-1 في مسابقة الكأس الثلاثاء، ليصعد إلى الصدارة مؤقتاً بفارق نقطة عن ميلان الذي لعب مباراة أقل.

وصار رصيد إنتر 47 نقطة أمام ميلان 46 فيما توقف رصيد فيورنتينا عند 22 نقطة في المركز الحادي عشر مؤقتاً.

ويواجه ميلان اختباراً سهلاً على الورق أمام ضيفه كروتوني متذيل الترتيب ثم سيواجه سبيزيا قبل الديربي المنتظر في الأسبوع الثالث والعشرين.

