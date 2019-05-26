في معقله "جيوسيبي مياتزا"، خرج إنتر (الثالث بـ فائزاً بشق النفس على حساب إمبولي (الـ18 برصيد 38 نقطة) الذي هبط رسمياً في هذه الجولة بنتيجة (2-1).

وقع هدفي إنتر، السينغالي كايتا بالدي (51) والذي أقصي بالبطاقة الحمراء (90+5) والبلجيكي رادجا ناينغولان (81)، ودوّن حامد جونيور تراوري هدف إمبولي الوحيد (76).

في أتالانتا، لعب صاحب الأرض بالنار بعد أن تأخر بهدف لساسوولو وقعه المهاجم الدولي دومينيكو بيراردي (19) والذي طرد بالبطاقة الحمراء رفقة زميله فرانشيسكو منايانيلي في الدقيقتين 46 و83 توالياً. بيد أنّ الـ"نيراتزوري" عاد ليثور بثلاثية كاملة أمّنت الفوز تداول على تسجيلها دوفان زاباتا (35) وبابو غوميز (53) وماريو باساليتش (65).

بهذا الانتصار الثمين ختم أتالانتا موسمه المبهر باحتلال المركز الثالث متفوقاً على إنتر ميلان الرابع بفارق الأهداف.

أمّا ميلان الذي كان مطالباً بتحقيق الفوز في مقابل تعثر منافسيه على البطاقتين الأوروبيتين إنتر وأتالانتا بالتعادل أو الهزيمة، فلم يكن محظوظاً بالقدر الكافي فقد نجح في تأمين المهم وهو تحقيق الانتصار على أرض سبال (3-2) ولكن الأهم لم يكتمل حيث فاز الثنائي إنتر وأتالانتا وأسقط حسابات اللومباردي في الماء عقب حلوله خامساً بـ 68 نقطة متخلفاً بفارق نقطة واحدة عن المركزين الثالث والرابع المؤهلين لدوري الأبطال، وهو الأمر الذي سيجبر الـ"روسونيري" على خوض منافسات الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" كما فعل هذا الموسم.

وقع أهداف ميلان، النجم التركي هاكان شالهانوغلو (18) والإيفواري فرانك كيسيه بثنائية (23 و66 من ركلة جزاء)، واكتفى سبال بالرد عبر هدفي فرانشيسكو فيكاري (28) ومحمد فارس (53).