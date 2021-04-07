وسجل المهاجمان الدوليان البلجيكي روميلو لوكاكو (10) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (67) هدفي إنتر، فعزز الأول موقعه في المركز الثاني على لائحة الهدافين برصيد 21 هدفاً، ورفع الثاني غلته الى 15 هدفاً، فيما سجل الإيفواري حامد جونيور تراوريه الهدف الوحيد للضيوف (85).

وهو الفوز العاشر على التوالي لإنتر والـ22 هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 71 نقطة موسعاً الفارق الى 11 نقطة بينه وبين جاره ميلان شريكه في المركز الثاني على لائحة الاندية الاكثر تتويجا باللقب (18 لكل منهما) بفارق 18 لقبا خلف يوفنتوس.

ولم يخسر إنتر منذ سقوطه امام مضيفه سمبدوريا 1-2 في السادس من كانون الثاني/يناير في المرحلة 16.