زاهر الحلو



قبل موقعة مياتزا، كانت الآمال المعقودة كبيرة على أنطونيو كونتي وروميلو لوكاكو على نحو رئيس، والاثنان كانا على الموعد في ليلة أبدع فيها الجميع لا بل شكلت ليلة لبدء طموحات غير محدودة محلياً وربما قارياً.

ودفع كونتي بالوافدين الجديدين لوكاكو وستيفانو سينسي، فكانا عند حسن ظنه بهزهما الشباك في أول اختبار رسمي مع "نيراتزوري".

وأثبت لوكاكو من المباراة الأولى أنه سيكون صفقة رابحة، فالبلجيكي المنتقل من يونايتد مقابل 73 مليون دولار، سجل الهدف الثالث وكان مصدر قلق وازعاج لدفاع ليتشي وتنقل كثيراً وكان على عادته مذهلاً في المرتدات حين وجد المساحات، تماماً كما رأيناه مع الشياطين الحمر في كأس العالم 2018 طبعاً مع اختلاف المهام التكتيكية حيث اتضح ان كونتي سيعتمد على البلجيكي كمحور هجومي تدور حوله منظومة كاملة.

وما ميّز انتر في هذه السهرة كثرة المحاولات من خارج المنطقة حتى أن الفريق كان أخطر بكثير في التسديد البعيد والدليل أن ثلاثة اهداف أتت بعيدة المدى، فيما هدف لوكاكو جاء نتيجة متابعة داخل المنطقة لتسديدة من خارجها نفذها لاوتارو مارتينيز ارتدت من الحارس غابرييل.

وتألق على نحو واضح في التسديد البعيد والمرواغات الوافد الجديد معارا من تشيزينا، سينسي صاحب الهدف الثاني، والذي صال وجال وكأنه ابن النادي لردح من الزمن.

وبجانبه كان الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش على الموعد وسدد مراراُ كرات قوسية نجح في إحداها بالهدف الأول وظهر تناغمه مع سينسي والرائع على الميسرة الغاني كوادو اسامواه الذي ساهمت عرضياته او حتى تمريراته العكسية الأرضية في خلخلة دفاع ليتشي.

وليتكلل مجهود وسط إنتر الرائع أتى كاندريفا بقذيفة مهولة منحت "نيراتزوري" الهدف الرابع ليقدم الفريق في اول ظهور له منظومة هجومية مهولة يضاف إليها النشيط دائما الأرجنتيني مارتينيز.

وإن كان ليتشي العائد بعد غياب ليس الفريق الذي يمكن القياس عبره ومعرفة مستويات الفرق، إلا ان ذلك لا ينتقص مما قدمه إنتر أمام نحو 65 ألف مشجع، خصوصاً انه مر زمن طويل على مشاهدتنا للأبيض والأزرق بهذه المتعة الهجومية.

ولا شك أن وصول كونتي مكان سباليتي رفع بحد ذاته منسوب الآمال بلقب أول للدوري منذ 2010 تاريخ وصول الصينيين، وبعد استعراض الجولة الأولى من المؤكد أن التوقعات سترتفع شيئاً فشيئاً وصداها قد أصاب سيدة تورينو العجوز، العارفة اكثر من غيرها من هو كونتي وما هي تطلعاته أينما حل.

وما الاحتفالات الجنونية لكونتي، المتوج مع يوفي بالكالتشيو بين 2012 و2014 وبالدوري الإنكليزي مع تشيلسي 2017، ضد فريق مدينته ليتشي، وهو الفريق الذي بدأ معه مسيرته كلاعب عام 1985 إلا دليل على ما يصبو إليه ابن الخمسين عاماً المتقد دوماً وكأنه يخوض مباراة في بداية مسيرته التدريبية.

الآن بعد عرض سان سيرو ستتجه الأنظار حتماً إلى الأحد القادم تاريخ مباراة الفريق مع كالياري للوقوف أكثر على جدية إنتر في مزاحمة يوفنتوس، امر إن حصل لن يكون إلا مكسباً لعشاق المستديرة المتعطشين لمشاهدة كالتشيو ملتهب دوماً كما كان قبل سطوة القطب الواحد.

هدافو المباراة

سجل أهداف المباراة مارسيلو بروزوفيتش (21) وستيفانو سينسي (24) وروميلو لوكاكو (60) وأنطونيو كاندريفا (84). وأكمل ليتشي اللقاء بعشرة لاعبين إثر طرد دييغو فارياس في الدقيقة 76.

أرقام من مباراة انتر وليتشي

بات لوكاكو ثالث بلجيكي يسجل لصالح انتر في الدوري الإيطالي بعد انزو شيفو وناينغولان.

آخر لاعب إيطالي سجل لإنتر في مباراة افتتاحية كان جيامباولو باتزيني في يناير 2011.

سجل حارس إنتر سمير هاندانوفيتش انتصاره رقم 200 في الدوري الإيطالي.

أبرز تفاصيل مباراة انتر - ليتشي بالفيديو

د90- نهاية المباراة بفوز مستحق لإنتر ميلان أعلن خلاله عن نفسه كمرشح جدي للقب.

د84- إنتر 4-0 ليتشي | تسديدة بعيدة المدى هائلة من أنطونيو كاندريفا سكنت مرمى ليتشي الذي حاول حارسه غابرييل فعل شيء، إنما الأمر كان مستحيلاً حرفياً.

د81- هدف ملغى للبديل بوليتانو الذي سدد من خارج المنطقة إنما ألغى الحكم الهدف لجود لوكاكو في مسار الكرة وهو متسلل.

د77- طرد دييغو فارياس من ليتشي بعد دخوله كبديل لفترة 20 دقيقة فقط بحصوله على بطاقة حمراء مباشرة اثر تدخل قاس من الخلف على باريلا.

د67- تسديدة هائلة من لاوتارو مارتينيز من خارج المنطقة علت عارضة مرمى ليتشي بقليل.

د60- إنتر 3-0 ليتشي | لاوتارو مارتينيز تبادل الكرة مع لوكاكو وسدد صاروخية بعيدة تصدى لها غابرييل ومن ثم تابعها البلجيكي بسهولة مسجلاً أول اهدافه في الدوري الإيطالي.

د50- ضغط متواصل من ليتشي ومحاولات متتالية وحصار تام للاعبي انتر في اول خمس دقائق من الشوط الثاني.

د48- فاصل مرواغة رائع من فالكو داخل المنطقة تخطى خلالها أكثر من مدافع بتميز وسدد كرة ذهبت إلى ركنية لم تثمر.

د46- انطلاق الشوط الثاني.

د45- نهاية الشوط الاول دون جديد بتقدم مستحق لإنتر ميلان 2-0.

د35- المباراة تسير بهجمة هنا وهجمة هناك مع اعتماد ليتشي على التسديد البعيد وانتر على العرضيات والتوغل، دون بلوغ أي من الفريقين لغاياتهما.

د24- إنتر 2-0 ليتشي | سينسي الذي حاول التسديد البعيد أكثر من مرة، استلم كرة مرتدة على فم المنطقة من محاولة بعيدة له، فراوغ وسدد أرضية زاحفة لا تصد ولا ترد. فرحة جنونية لكونتي.

د21- أنتر 1-0 ليتشي | أسامواه يمرر إلى الكرواتي بروزوفيتش الذي روض وسدد من خارج المنطقة كرة مذهلة سطنت الزاوية البعيدة لمرمى الحارس غابرييل.

د13- هجمة مرتدة لليتشي قادها فالكو الذي تقدم نحو 50 مترا ً ومرر إلى لابادولا الذي انفرد وراوغ هاندانوفيتش الذي خرج من منطقته، إلا أن تسديدة مهاجم الضيف تكفل بها الدفاع.

د4- أول محاولة لإنتر ميلان بتسديدة من سينسي داخل المنطقة طالب إثرها بركلة جزاء إلا ان الحكم أشار إلى كرة ركنية لم تثمر.

د1- انطلاق المباراة في جيوزيبي مياتزا.

تشكيلة انتر ميلان

هاندانوفيتش، كاندريفا، سكرينيار، ستيفان دي فري، دامبروسيو، بروزوفيتش، سينسي، أسامواه، مارتينيز، فيسينو، لوكاكو.

تشكيلة ليتشي

غابرييل، ريسبولي، روسيتيني، لوتشيوني، كالديروني، بيتريسيوني، تاكسيديس، فالكو، ماجر، لا مانتيا، لابادولا.