ويعوّل إنتر على خطوة ناقصة من فريق "السيدة العجوز" أمام مضيفه وجاره تورينو السبت أيضاً، لاسيما أنه غالباً ما تشهد مباراة "دربي ديلا مولي" تنافساً وندية بين الفريقين ولا تحسم الا بصعوبة.

غير أن تورينو يمر بمرحلة سيئة هذا الموسم، اذ يحتل المركز الثالث عشر في الترتيب برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين وخمس هزائم.

ولم ينجح تورينو في الفوز على اليوفي في 28 مباراة إلا مرة واحدة منذ عام 1995. وخلال هذه الفترة نجح الـ"بيانكونيري" في تحقيق 12 لقبا في بطولة إيطاليا ولقب في دوري أبطال أوروبا، في المقابل فاز خصمه بلقب دوري الدرجة الثانية.

وخضع مدرب تورينو والتر ماتساري لضغط كبير بعد الخسارة في المرحلة الماضية أمام مضيفه لاتسيو صفر-4.

وقال رئيس النادي أوربانو كايرو الممتعض من النتائج الباهتة لفريقه "لدينا دربي قريباً ولكن قبل كل شيء لدينا بطولة طويلة أمامنا، وأعتقد أنه من المناسب اليوم فحص ضمير الجميع".

وأضاف "أنا أثق بماتساري، وهو ليس قيد الاختبار".

ولا يشذ بولونيا خصم إنتر كثيراً عن تورينو، فهو الاخر يمر بمرحلة مخيبة من ناحية النتائج حيث يحتل المركز الحادي عشر برصيد 12 نقطة، من ثلاثة انتصارات ومثلها في التعادلات وأربع هزائم.

ووعد مدافع بولونيا الهولندي ستيفانو دينسفيل فريق الـ "نيراتسوري" بمباراة صعبة، وقال "نريد أن نلعب مباراة رائعة ضد إنتر أمام جماهيرنا".

وكاد إنتر يظفر بالصدارة في المرحلة الماضية التي فاز فيها على بريشيا 2-1 الثلاثاء الماضي، غير أن هدف رونالدو المتأخر من ركلة جزاء في مرمى جنوى (2-1) أعاده إلى الوصافة.

واشتكى انتونيو كونتي مدرب إنتر من أنه يُطلب الكثير من فريقه، وقال "بات من الصعب الحديث عن المباراة، لقد لعبنا للمرة الرابعة خلال تسعة أيام وبنفس التشكيلة".

وأضاف "علينا الآن التعافي لأننا في منتصف الطريق فقط ، لم أرَ أي فريق آخر مضطرا للعب سبع مباريات في 20 يوماً. مباراتنا المقبلة السبت ستكون مع بولونيا ثم سنلعب الثلاثاء أمام بوروسيا دورتموند (الألماني في دوري أبطال أوروبا)، نحن نضغط المحرك بأقصى قوة".

وذكرت تقارير أن كونتي طالب إدارة النادي هذا الأسبوع بالتعاقد مع لاعب أو اثنين في خط الوسط خلال فترة الانتقالات الشتوية.

من جانبه قال مهاجم إنتر الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي سجل هدف السبق لفريقه أمام بريشيا، وهو الخامس له هذا الموسم "نحن نلعب كل ثلاثة أيام وهذا ليس سهلاً، هناك تعب بسيط".

وبخلاف كونتي ومارتينيز، رأى مدافع يوفنتوس الهولندي ماتيس دي ليخت أنه من الرائع اللعب كل بضعة أيام، "نحن لاعبو كرة قدم نعيش للعب، هذا متعب لكننا سعداء".

وبعيداً عن صراع الصدارة يستضيف روما الرابع منافسه نابولي السادس السبت في قمة المرحلة.

وتتابع المرحلة الأحد، بلقاءات أتالانتا مع كالياري، وجنوى مع أودينيزي، وليتشي مع ساسوولو، وهيلاس فيرونا مع بريشيا، وفيورنتينا مع بارما، وميلان مع لاتسيو.

وتختتم الاثنين بلقاء سبال مع سمبدوريا.