إمكانية استئناف الدوري الإيطالي أواخر الشهر المقبل من قبل beIN SPORTS April 15, 2020 21:53 5:01 دقيقة يزداد الحديث في إيطاليا بين المتفائلين عن امكانية استكمال الموسم أواخر شهر مايو المقبل، على ان ينتهي في منتصف شهر يوليو، ان سمحت الظروف على الارض بذلك. تقارير إخبارية الدوري الإيطالي -آخر الفيديوهات 12:23 دقيقة موجز الأخبار 3:15 دقيقة كيف أثر وباء كورونا في الإعلام الرياضي البرازيلي؟ 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 5:01 دقيقة إمكانية استئناف الدوري الإيطالي أواخر الشهر المقبل 2:42 دقيقة النمسا تسمح بعودة التدريبات الجماعية 1:39 دقيقة أسرة فلسطينية تلجأ لسطح البيت للممارسة الكاراتيه 1:03 دقيقة بيليه ونيمار يهنئان سانتوس بذكرى تأسيسه 0:47 دقيقة إرجاء التظاهرات الجماهيرية في ألمانيا إلى أغسطس 1:15 دقيقة حوار خاص مع ساديو ماني 0:45 دقيقة ماتويدي وروغاني يتعافيان من فيروس كورونا