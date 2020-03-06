إجراءات إستثنائية في الدوري الإيطالي بسبب كورونا March 6, 2020 19:13 5:06 دقيقة تقارير إخبارية -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة الترجي (1) / الزمالك (0) | التغطية الخاصة 5:06 دقيقة إجراءات إستثنائية في الدوري الإيطالي بسبب كورونا 11:34 دقيقة موجز الأخبار 0:26 دقيقة أليسون يغيب عن ليفربول أمام أتلتيكو مدريد 1:06 دقيقة ليبرتادوريس: راسينغ يباغت مضيفه إستوديانتس ميريدا 0:30 دقيقة رونالدينيو وشقيقه يتجنبان الملاحقة القضائية 0:42 دقيقة رسمياً نهائي الأبطال بين المغرب وتونس والكاميرون 2:19 دقيقة ميسي أفضل لاعب عن شهر فبراير في الدوري الإسباني 1:36 دقيقة مارين ينفي دخول رونالدينيو إلى بارغواي بجواز مزور 1:41 دقيقة بايرن ميونيخ يطلق حملة الفريق الأحمر ضد العنصرية