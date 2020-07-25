وفي شريط مدته نحو دقيقة ترافقه موسيقى ذات إيقاع صاخب، استعرض السويدي لمحات مسيرة تنقل خلالها بين أندية كبرى وسجل أهدافا رائعة.

I'm just warming up pic.twitter.com/7GLlrCIG4a — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) July 25, 2020



وقال المهاجم البالغ 38 عاماً "اعتقدتم أنني أنتهيت، أن مسيرتي ستنتهي قريباً؟ أنتم لا تعرفوني".

وتابع "طوال حياتي كنت مضطراً للقتال. لم يؤمن أحد بي، لذا كان علي الإيمان بنفسي. أراد البعض كسري، لكنهم جعلوني أقوى. أراد البعض استغلالي، لكنهم جعلوني أذكى".

وأضاف "والآن تعتقدون انني انتهيت؟ لدي أمر واحد لأقوله لكم: أنا لست مثلكم، أنا لست أنتم. أنا زلاتان إبراهيموفيتش، وما زلت أقوم بالاحماء".

وعاد "إبرا" الى صفوف ميلان في ختام العام الماضي، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2019-2020 الذي مدد قسراً بعد تعليق المنافسات لأكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

وخاض المهاجم الدولي السابق مسيرة كبيرة في العقدين الأخيرين، وتنقل بين أندية كبرى في أوروبا مثل أياكس أمستردام الهولندي، يوفنتوس وإنتر وميلان في إيطاليا، برشلونة الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي، مانشستر يونايتد الإنكليزي، وصولاً إلى لوس أنجليس غالاكسي الأميركي حيث أمضى موسمين، عاد بعدهما الى النادي اللومباردي في كانون الأول/ديسمبر.

وسبق لابراهيموفيتش ان دافع عن ألوان ميلان بين 2010 و2012.

