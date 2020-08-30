إبرا يستعد لتجديد التعاقد مع ميلان من قبل beIN SPORTS August 30, 2020 19:18 0:39 دقيقة وصل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفتش إلى مدينة ميلانو، تمهيداً لتجديد عقده مع نادي ميلان الذي نشر مقطع فيديو يوثق لحظات وصول اللاعب إلى إيطاليا قبل الإعلان الرسمي عن العقد الجديد. تقارير إخبارية زلاتان إبراهيموفيتش ميلان -آخر الفيديوهات 1:23 دقيقة أكرم عفيف أفضل لاعب في الدوري القطري 0:39 دقيقة إبرا يستعد لتجديد التعاقد مع ميلان 2:04 دقيقة بداية ممتازة لسانت إتيان 3:19 دقيقة فلاشينغ ميدوز: إصابة لاعب بفيروس كورونا 1:36 دقيقة دجوكوفيتش ينشئ رابطة لاعبين! 0:46 دقيقة نيمار يفك عقد الرعاية مع مصنّع رياضي 1:07 دقيقة بعض من الجماهير الإيطالية تعود للملاعب 3:24 دقيقة آخر أخبار ما يعرف بقضية رحيل ميسي عن برشلونة 0:45 دقيقة وجود شرط جزائي بقيمة 700 مليون يورو في عقد ميسي 0:39 دقيقة توتنهام يتعاقد رسمياً مع مات دوهيرتي