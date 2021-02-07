



ورفع ميلان رصيده إلى 49 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين عن غريمه وملاحقه إنتر (47)، فيما بقي كروتوني في ذيل الترتيب مع 12 نقطة.

وبعد معاناة في نصف الساعة الأول من المباراة في محاولة الوصول إلى مرمى الخصم، استلم "إبرا" تمريرة بينية على طبق من فضة من البرتغالي رافايل لياو ليسكنها بتسديدة رائعة في المقص الأيسر للحارس ويفتتح التسجيل (30)، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض من دون محاولات تذكر للخصم.

وفي الشوط الثاني، عاد ميلان بزخم أكبر، لكن محاولاته لم تثمر منذ البداية، وانتظر حتى الدقيقة 61 ليشكل خطراً على مرمى كروتوني، عندما أهدر لياو فرصة إضافة الهدف الثاني حين تلقى تمريرة من ريبيتش في منتصف منطقة الجزاء، لكن الحارس تمكن من إبعاد تسديدة البرتغالي، الذي استبدله المدرب ستيفانو بيولي مباشرة بالتركي هاكان جالهان أوغلو.

لكن في غضون ست دقائق، انهارت دفاعات كروتوني لتتلقى شباكه ثلاثة أهداف متتالية.

ففي الدقيقة 64 توغل الفرنسي تيو هيرنانديس من الرواق الأيسر وتمكن من اختراق المدافعين، وتمرير كرة سهلة لإبراهيموفيتش الذي كان من دون رقابة وحول الكرة بهدوء في المرمى.



وبعد خمس دقائق، نفذ جالهان أوغلو ضربة ركنية ارتقى لها ريبيتش وحولها برأسه في المرمى.

ولم ينتظر الكرواتي سوى دقيقة واحدة ليصنع ثنائيته، بعدما سدد إبراهيموفيتش كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، أبعدها الحارس إلى الأطراف، فتلقاها جالهان أوغلو وحولها عرضية وصلت إلى رييبيتش الذي سددها صاروخية من وسط المنطقة في الشباك (70).

ورفع السويدي بهدفيه عدد أهدافه في مسيرته الاحترافية مع الأندية إلى 501 هدف، من دون احتساب 62 هدفاً سجلها في 116 مشاركة دولية مع منتخب السويد.

ورفع السويدي رصيد أهدافه مع ميلان إلى 14 هدفاً في 11 مباراة بالدوري الإيطالي الموسم الحالي، منها ثلاثة فقط من ركلات جزاء.

وبالتالي بات على بعد هدفين فقط من البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الذي سجل أيضاً هدفه رقم 16 في مباراة فريقه أمام روما السبت.

وفي مباريات أخرى، فاز أودينيزي على فيرونا 2-0، وتعادل بينيفينتو مع سمبدوريا 1-1، فيما حقق بولونيا فوزاً على بارما بثلاثية نظيفة.

