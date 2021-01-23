ولم تؤثر خسارة ميلان من ضيفه أتالانتا 3-0 في الأسبوع التاسع عشر من الدوري الإيطالي، على معنويات السلطان فظهر بتصريحات واثقة كعادته عززها استمرار فريقه بالصدارة.

وقال إبراهيموفيتش عن المباراة: "هناك خيبة أمل كبيرة وهذا طبيعي عندما تخسر مباراة".

وفيما يتعلق بحديث العالم كاملاً عن المستوى المبهر الذي يقدمه صاحب الـ39 عاماً والسر وراء هذا المستوى قال إبرا: "السر هو أنني زلاتان".

ووجه إبراهيموفيتش رسالة لجماهير ميلان: "أفضل أن ألعب أمام جماهير ميلان لأنهم يمنحونا الحماس"، مشيراً إلى حزنه بسبب المدرجات الفارغة.