وعاد الأسطورة إبراهيموفيتش إلى ميلان في كانون الثاني/يناير 2020 ووقع على عقد لستة أشهر مع خيار التمديد لموسم إضافي، وقد أسهم بفضل مستواه المميز في تأهل فريقه إلى الدوري الأوروبي الموسم المنصرم.

وأكّد إبراهيموفيتش (39 عاماً) أنه متفائل بشأن البقاء مع ميلان والتجديد لموسم إضافي قائلاً: "أريد الاستمرار، المشروع مثير".

ونجح إبراهيموفيتش في تسجيل 15 هدفاً هذا الموسم أيضاً ليقود ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي في الكثير من الفترات قبل أن يستقر في المركز الثاني مؤقتاً بفارق ست نقاط عن جاره إنتر المتصدر.

ولفت إبراهيموفيتش أنظار مدرب منتخب السويد الذي استعان بخدماته منذ أيام لتمثيل المنتخب بعد قرابة خمس سنوات على اعتزاله.

وأضاف إبراهيموفيتش في مؤتمر صحفي: "متفائل بالتجديد، الزملاء مثل أطفالي" مشيراً إلى رغبته في الاستمرار مع ميلان والتطور.



وقال "إبرا" في مؤتمر صحافي قبل ثلاثة أيام من مواجهة جورجيا في افتتاح تصفيات كأس العالم 2022: "كلما تقدمت في السن، زاد صبري، داخل الملعب وخارجه".



وأضاف مهاجم ميلان الايطالي، صاحب 62 هدفاً دولياً، أنّ الأمر لا يتعلق بالتألق فقط بشكل فردي.



وأردف مازحاً "أنا مجرد قطعة لغز واحدة من بين الكثير من قطع الألغاز، ولكن إذا سألتني، فأنا الأفضل في العالم!".



وأكد أن خلال اعتزاله الدولي "تابعت المنتخب الوطني طوال الوقت، اللعب للمنتخب الوطني هو أعظم شيء يمكنك القيام به كلاعب كرة قدم، عندما كنت أتابعهم، في أعماقي، قلت لنفسي +أعتقد أنني أستطيع أن أفعل شيئاً+".



