إبراهيموفيتش: "الخلاف مع لوكاكو منحصر في أرض الملعب" March 3, 2021 19:23 1:16 دقيقة على هامش مِهرجان سان ريمو للموسيقى، أكّد النّجمُ السّويدي زلاتان إبراهيموفيتش على أهميّة دور الرياضة في توحيد العالم، مشيراً في الوقت ذاتـِه إلى أنّ الخلافَ بينـَه وبين لوكاكو منحصرٌ في أرض الملعب. تقارير إخبارية روميلو لوكاكو زلاتان إبراهيموفيتش الدوري الإيطالي -آخر الفيديوهات 1:16 دقيقة إبراهيموفيتش: الخلاف مع لوكاكو منحصر في أرض الملعب 0:56 دقيقة أنوما يصف اتفاق دعم موتسيبي "بالمبدئي" 0:43 دقيقة السد يبلغ نصف نهائي كأس أمير دولة قطر 1:02 دقيقة لايوفيتش يطيح بميدفيدف من بطولة روتردام 0:38 دقيقة يوفنتوس يفعِّل بند شراء الأميركي ماكيني من شالكه 0:19 دقيقة سان جيرمان يعلن إصابة كين بفيروس كورونا 0:27 دقيقة أزارينكا إلى ربع نهائي بطولة قطر توتال 3:55 دقيقة ترقب في إيطاليا حول المكان الذي سيستضيف اليورو 3:38 دقيقة نجوم يافعة ستكون تحت المجهر في اليورو 2:38 دقيقة بلباو جاهزة وإسبانيا منافس جدي على اللقب