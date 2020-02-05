أنيس معط الله

يعيش نادي لاتسيو هذا الموسم لحظات استثنائية ويقدم مستويات رائعة جعلته ينافس بقوة كل من يوفنتوس المتصدّر وإنتر الوصيف على لقب الدوري الإيطالي.

لا يملك لاتسيو العريق المؤسس عام 1900 ويعيش عامه الـ 120 خزانة مدجّجة بالألقاب مقارنة بكبار أندية إيطاليا كيوفنتوس وميلان وإنتر فالفريق العاصمي حقّق لقب الدوري مرتين فقط عامي 1974 و2000، ويملك 7 كؤوس آخرها العام الماضي و5 كؤوس سوبر آخر العام الماضي أيضاً، ولقبين أوروبيين هما كأس الكؤوس الأوروبية عام 1999 وكأس السوبر الأوروبية في العام ذاته.

الظهور الأول والتفاؤل والتشاؤم

في عام 2010 بات لاتسيو مميزاً في أرضه مهاباً لدى أنصار المنافسين وأنصاره، فقد جاء أحدهم في النادي بفكرة مبتكرة أعادت كتابة صفحة جديدة في تاريخ الفريق ورسمت على محياه ملامح ثورية وجميلة تتسم بالقوة والهيبة، حيث اتخذ النادي خطوة بجعل النسر المرسوم على الشعار واقعاً ملموساً يشاهده الأنصار في كل مباراة للاتسيو على ملعبه "الأوليمبيكو".

في يوم 22 أيلول/سبتمبر 2010 انطلق نسر أميركي عملاق يطير بهيبة في أجواء ملعب "أوليمبيكو" فذهل الجميع من المشهد الغير مألوف وتفاعل الأنصار بإعجاب مع رمزهم الجديد الذي سيمنحهم الإلهام ويقوي لديهم شعور الانتماء إلى لاتسيو.

في ذلك اليوم، انتهت مواجهة لاتسيو مع ضيفه ميلان بالتعادل الإيجابي 1-1.

بعد ظهوره الأول رغبت إدارة لاتسيو في تغيير اسم "النسر" (المسمى دولشينيا) فعمدت يوم 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010 إلى سبر آراء مشجعي الفريق وسؤالهم عن الأسماء التي يرغبون في إطلاقها على النسر فأجمع أغلبهم على اسم "أوليمبيا".

يتفاءل أنصار لاتسيو بأوليمبيا عندما يحلق في سماء أوليمبيكو ثم يحط على شعار النادي بالطريقة الصحيحة، لكن عندما يحط ملتفتاً إلى الجهة الأخرى من الشعار يتشاءم المشجع الشغوف ويتوقّع نتيجة سيئة.

في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2010 استقبل لاتسيو ضيفه كالياري وأُطلق "أوليمبيا" للتحليق وإشعال حماس الجماهير لكنه رفض أن يحط على شعار النادي وبقي في سقف الملعب يشاهد المواجهة كأي مشجع للاتسيو. ورغم أن ذلك نذير شئم لهم إلا أن المواجهة انتهت بفوز فريقهم 2-1.

نسر لاتسيو "أوليمبيا" في سطور

أوليمبيا هو أنثى نسر أميركي يبلغ من العمر 15 عاماً اليوم، يزن قرابة الـ 12 كيلوغرام ويبلغ طول جناحيه مترين ونصف.

كان "أوليمبيا"، أو "دوشينيا" بمسماه القديم، على ملك شركة Iberian Eagle & Victory الإسبانية التي اشترته بمبلغ 7500 يورو.

يشرف الإسباني خوان برنابي وشقيقه خوسيه ماريا برنابي على تدريب النسر وتهيئته للتحليق في أجواء ملعب "أوليمبيكو".

يعيش "أوليمبيا" في مدينة فورميلو التابعة للعاصمة الإيطالية روما حيث يشرف عليه طبيب بيطري ويتغذى على الدجاج وسمك السلمون والأرانب بمعدل وجبة كل يوم.

يقول مدربه خوان برنابي: "أوليمبيا يشعل حماس جماهير لاتسيو، فهو بصفته رمزاً للقوة والكبرياء يشعرهم بعظمة فريقهم، إنه مصدر إلهام بالنسبة إليهم".

ويضيف: "أحياناً أرى بعض المشجعين يبكون عندما يبدأ بالتحليق في أجواء الملعب. أوليمبيا يثير عاطفتهم تجاه لاتسيو".

رموز أخرى في ملاعب شهيرة

بعيداً عن "أوليمبيا" تعيش جماهير بنفيكا البرتغالي الشعور ذاته مع نسرها "فيتوريا" الذي يحلق في سماء "ملعب النور" مع كل مباراة للفريق على أرضه فيدغدغ مشاعر العشاق لترتفع الأصوات وترتوي العروق وينمو الشعور بالانتماء للنادي البرتغالي.

اعتماداً على تكنولوجيا "الهولوغرام" قامت إدارة نادي استوديانتس الأرجنتيني بتجسيد رمز النادي "الأسد" في قلب ملعب الفريق حيث تبختر أسد عملاق وسط الملعب وفوق مدرجاته وهو يزأر معبراً عن القوة وبعاثاً مشاعر الفخر في نفوس مشجعي للنادي العريق.

هناك تجليات مختلفة لشعارات النادي فهناك الأسد والنمر والماعز واللقلق والنسر والفهد والفيل والذئب والثعلب والأفعى وغيرها من الرموز التي تحكي قصة ما وتعبر عن شغف قديم يتجدّد مع كل يوم ويتجذّر مع كل فوز أوخسارة.