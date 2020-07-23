هل يحسم يوفنتوس الليلة لقب الدوري الإيطالي عندما يحل ضيفاً على أودينيزي ؟ اشترك لمشاهدة المواجهة المرتقبة مباشرةً وحصرياً على beIN SPORTS HD1 وbeIN SPORTS HD4.

موعد مباراة أودينيزي ويوفنتوس سيكون اليوم الخميس الساعة 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.