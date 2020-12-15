ديبالا وعقب مباراة يوفنتوس الأخيرة ضد جنوى تحدث لوسائل الإعلام وأكد عدم وجود أية أنباء جديدة حول عملية تجديد عقده الذي ينتهي في صيف ألفين واثنين وعشرين.. لكن أنييلي خرج هو الآخر ورد على ديبالا قائلاً: هناك الكثير من الأمور التي تخص عملية التجديد غير صحيحة.. مضيفاً أن النادي قدم له عرضاً مغرياً ولا يزال ينتظر رده.. أنييلي لم يخف صعوبة الفترة التي مر بها ديبالا أثناء إصابته بفيروس كورونا، لكن الشيء الإيجابي كما ذكر رئيس يوفنتوس هو عودته للتهديف للمرة الأولى منذ خمسة أشهر.