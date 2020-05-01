وخلص اجتماع أندية الدوري الإيطالي الـ20 عبر الفيديو اليوم الجمعة إلى اتفاق الجميع على ضرورة استكمال الموسم.

وظهرت عدة تقارير في وقت سابق تحدثت عن معارضة من بريشيا وتورينو لمسألة استكمال الموسم، لكن اجتماع اليوم أنهى تلك الشائعات.

ودار في الاجتماع نقاشات تعلقت بحقوق البث التلفزيوني وضرورة ضمان سلامة اللاعبين عند استكمال النشاط بالإضافة إلى الحديث عن فك الحظر في بعض المناطق التي سيسمح لبعض الأندية الواقعة فيها معاودة تدريباتها.

وكانت أعلنت الرابطة الخميس أنها ستخضع لقرار السلطات بإلغاء المسابقات الرياضية هذا الموسم، فيما يبدو بادرة منها لاسترضاء الحكومة.

وأصرت الأندية والسلطات الرياضية مراراً وتكراراً على إنهاء الدوري، لكن وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا حذر الأربعاء من أنّ الطريق بدأ "يضيق أكثر فأكثر" بشأن استئناف مباريات الدوري، ناصحاً مسؤولي "الكالتشيو" بجعل التفكير بالموسم المقبل أولوية.

وقال رئيس الرابطة باولو دال بينو في بيان أنه "إذا كان من الممكن استئناف الدوري من خلال احترام المعايير والبروتوكولات الصحية، فهذا جيد، وإلاَّ فإننا سنلتزم بصرامة، كما فعلنا دائماً، بقرارات الحكومة".

وأضاف "مثل جميع الإيطاليين نرغب في العودة إلى العمل ونعيش حياتنا بأسرع وقت ممكن. من الطبيعي أن ترغب أندية دوري الدرجة الأولى في العودة الى لعب كرة القدم، سيكون من غير الطبيعي أن نقول عكس ذلك. كل أولئك الذين لديهم عمل يريدون الاستمرار في ممارسته"، مؤكدا للحكومة رغبته في إجراء "حوار بناء" بهذا الخصوص.

ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق نقطة عن لاتسيو بعد انقضاء 26 مرحلة.