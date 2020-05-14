

و بحسب المصادر ذاتها فإن هذا الرفض يأتي على خلفية الشروط القاسية للبروتوكول الطبي الذي قدمته اللجنة العلمية و أقره الاتحاد الايطالي لكرة القدم.

يذكر أنه هناك فقط ثلاثة أو أربعة أندية يمكنهم تلبية كافة الشروط دون اللجوء إلى الاستعانة بفنادق خاصة.

