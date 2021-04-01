أنباء عن نية يوفنتوس في الاستغناء عن خدمات بعض من نجوم الفريق من قبل beIN SPORTS April 1, 2021 11:18 2:34 دقيقة الأنباء القادمة من الصحافة الإيطالية تتحدّث عن تفكير إدارة يوفنتوس في الاستغناء عن عدد من اللاعبين في نهاية الموسم الجاري من ضمنهم رامسي، رابيو وكيليني وبوفون مع إمكانية رحيل حتى ديبالا وكريستيانو. تقارير إخبارية كريستيانو رونالدو يوفنتوس جورجيو كيليني أدريان رابيو باولو ديبالا -آخر الفيديوهات 2:34 دقيقة إدارة يوفنتوس تفكر في الاستغناء عن هذه الأسماء! 4:25 دقيقة إيطاليا تتخطّى ليتوانيا وتواصل نتائجها الملفتة 4:09 دقيقة إسبانيا تتصدّر بفوز سهل على كوسوفو 4:45 دقيقة مقدونيا الشمالية تحقق فوزاً تاريخياً على ألمانيا 2:03 دقيقة فرنسا تعزز صدارتها بفوز ثمين على البوسنة 2:37 دقيقة البرتغال إلى ربع نهائي بطولة أوروبا تحت 21 عاماً 1:09 دقيقة أرمينيا تحقق فوزها الثالث توالياً في التصفيات 2:56 دقيقة إنكلترا تتخطّى عقبة بولندا بصعوبة 2:40 دقيقة سوريا: تفاؤل رغم النتائج السلبية 1:01 دقيقة الموافقة على تأجيل الجمعية العمومية لنادي المريخ