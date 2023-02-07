أليغري يتحدّث عن أهداف يوفنتوس الآنيّة من قبل beIN SPORTS February 7, 2023 10:06 0:37 دقيقة أكد ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس أن هدف الفريق حاليا هو جمع النقاط من أجل بلوغ أربعين نقطة وهو الرصيد الذي سيمكّن فريق "السيدة العجوز" من تفادي الهبوط. مقابلات يوفنتوس الدوري الإيطالي ماسيميليانو أليغري -آخر الفيديوهات 0:41 دقيقة جوشوا يعلن عودته إلى الحلبات بمواجهة فرانكلين 2:12 دقيقة فلامينغو على موعد مع الهلال السعودي في نصف النهائي 2:16 دقيقة الهلال السعودي يتطلع للنهائي على حساب فلامينغو 0:54 دقيقة كولينا يأمل في تطوير تقنية الفيديو 2:05 دقيقة جماهير يونايتد تخلد الذكرى 65 لكارثة ميونيخ 0:37 دقيقة أليغري يتحدّث عن أهداف يوفنتوس الآنيّة 0:32 دقيقة "سيتي" متفاجئ من اتهامات رابطة الدوري الإنكليزي 0:46 دقيقة العربي يحتفظ بلقب كأس ولي العهد الكويتي 0:55 دقيقة تضامن عالمي مع ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا 0:34 دقيقة مصير كريستيان أتسو يثير قلق الاتحاد الغاني