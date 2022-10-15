أليغري: وضعية يوفي لا تشكل تحدياً شخصياً لي فقط من قبل beIN SPORTS October 15, 2022 10:17 0:36 دقيقة قبل مواجهة جارِه تورينو في الدوري الإيطالي قال ماسيميليانو أليغري مدربُ يوفنتوس إن الوضعَ الحالي للفريق لا يُشكلُ تَحدياً شخصياً له بل هو تحدٍ للنادي ككل. مقابلات يوفنتوس ماسيميليانو أليغري -آخر الفيديوهات 3:14 دقيقة مواجهة مثيرة بين أتلتيك بيلباو وأتليتيكو مدريد 0:32 دقيقة إشبيلية لتَصحيحِ مساره من بوابة ريال مايوركا 3:08 دقيقة قمّة مرتقبة بين توتنهام وإيفرتون 0:53 دقيقة فن في الصحراء...ما ينتظر زوار قطر في المونديال 0:36 دقيقة أليغري: وضعية يوفي لا تشكل تحدياً شخصياً لي فقط 1:13 دقيقة ميسي جاهز لمواجهة مارسيليا في انتظار التأكيد 1:41 دقيقة ميندي وتشواميني يتحدّثان عن الكلاسيكو 1:54 دقيقة كاكا يتحدّث عن مواجهة الكلاسيكو 0:40 دقيقة كونتي يشدد على جاهزية توتنهام قبل مواجهة إيفرتون 0:23 دقيقة هاتريك "زيزو" يقود الزمالك إلى دور المجموعات