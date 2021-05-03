أشرف حكيمي ركيزه أساسية أسهمت في تتويج إنتر من قبل beIN SPORTS May 3, 2021 12:14 2:26 دقيقة تتويج إنتر لم يأت من فراغ، بل جاء بعد تألق مجموعةٍ من اللاعبين، منهم الدولي المغربي أشرف حكيمي، والذي ساهم بشكل مباشر في التتويج بهذا اللقب. تقارير إخبارية إنتر الدوري الإيطالي أشرف حكيمي -آخر الفيديوهات 0:39 دقيقة سيدات تشيلسي في نهائي دوري الأبطال 2:26 دقيقة أشرف حكيمي ركيزه أساسية أسهمت في تتويج إنتر 1:34 دقيقة ديسايي ينصح مبابي بشأن مستقبله مع سان جيرمان 5:17 دقيقة ليون ينعش آماله بحجز بطاقة لدوري الأبطال 1:23 دقيقة بيكيه: الفوز كان مهماً من أجل الاستمرار بالمنافسة 0:29 دقيقة فياريال يستعيد توازنه بفوز صعب على خيتافي 5:19 دقيقة برشلونة يُشعل المنافسة بفوز مثير على فالنسيا 0:36 دقيقة الأسترالي ميلر بطل جائزة إسبانيا الكبرى 3:26 دقيقة رونالدو يقود يوفنتوس لفوز ثمين على أودينيزي 0:39 دقيقة أياكس يتوّج بلقب الدوري الهولندي