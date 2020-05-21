أزمة جديدة تربك مخططات عودة الـ"كالتشيو" من قبل beIN SPORTS May 21, 2020 23:24 2:11 دقيقة بعد أن بدأ التفاؤل يسود الوسط الكروي الإيطالي بخصوص خطة عودة الدوري ها هي بوادر أزمة جديدة تلوح في الأفق عنوانها أزمة دفع الأندية لرواتب للاعبين إثر تصريحات ممثل اللاعبين المحترفين داميانو تومازي. الدوري الإيطالي -آخر الفيديوهات 0:35 دقيقة شالكه يخسر جهود توديبو وحارث 1:53 دقيقة هاجس كورونا وعودة التدريبات في الدوري الإنكليزي 3:13 دقيقة ماذا في عقد مارتينيز الجديد مع منتحب بلجيكا؟ 1:14 دقيقة زيدان يؤكد جاهزية فريقه ذهنياً وبدنياً 1:11 دقيقة باخ يتحدث عن مصير الأولمبياد 0:36 دقيقة تشيلسي يسمح لكانتي بالتغيب عن التدريبات 3:06 دقيقة ما هي آخر أخبار عودة الدوري الإيطالي؟ 0:35 دقيقة تشيلسي يجدد عقدي جيرو وكاباييرو 1:06 دقيقة مونديال 2022 سيكون "في متناول الجميع" 0:53 دقيقة أدوريز يعلن اعتزاله