وفيما يلي بعض الحقائق قبل اللقاء المنتظر:

- فاز الإنتر في آخر 3 مباريات لعبها أمام ميلان في الدوري – آخر مرة فاز في 4 ديربيات متتالية (وأكثر) كانت في 1983 (خمس مباريات).

- لم يخسر الإنتر في آخر 8 ديربيات بيتية لعبها في الدوري – خاض سلسلة أطول مرتين فقط في المنافسة: 9 في 1959 و10 في 1938.

- خسر ميلان مرتين فقط في 14 مباراة ديربي خاضها في الدوري خلال شهر فبراير (فاز 4 تعادل 8).

- فاز الإنتر في آخر 6 ديربيات بيتية لعبها في السيري A، محافظاً على نظافة شباكه 4 مرات خلالها، حافظ عليها نظيفة في 31 ديربي سابق على أرضه في المنافسة.

- الإنتر متفوق على ميلان بفارق 19 نقطة حالياً في الدوري الإيطالي، لكن فرق لاتسيو (14) ويوفنتوس وفيرونا (12) فقط حصدت نقاطاً أكثر من ميلان (11) خلال العام الجديد، بينما حصد الإنتر 9 نقاط.

- الإنتر وميلان من بين أفضل 3 فرق حافظت على نظافة شباكها هذا الموسم في السيريا (8 مباريات بالتساوي مع فيرونا).

- سجل الإنتر أهدافاً بالرأس أكثر من أي فريق آخر هذا الموسم في الدوري (9)، بينما سجل ميلان أقل عدد (1).

- يطمح أنتونيو كونتي إلى أن يصبح أول مدرب للإنتر يفوز في الديربي الميلاني ذهاباً وإياباً في الدوري دون أن يتلقى فريقه أي هدف.

- سجل زلاتان إبراهيموفيتش 5 أهداف في 7 مباريات لعبها أمام الإنتر في السيري A – حصد فريقه ميلان 1.2 نقطة بغيابه، مقارنة بـ2.5 بوجوده في المنافسة.

- ساهم مهاجم الإنتر روميلو لوكاكو في لقاء الذهاب هذا الموسم عندما سجل هدفاً – هناك 5 لاعبين فقط سجلوا في كل من أول ديربيين ضد ميلان في دوري القمة وهم: جوركاييف ورونالدو وسيميوني وإبراهيموفيتش وميليتو.